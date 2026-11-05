El 'rally' del Ibex 35 se prolonga y supera los 19.650 puntos en la media sesión, un 1,47% más

Archivo - Pantalla con datos del Ibex, en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 26 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 continuaba en la media sesión con el 'rally' que dio comienzo el miércoles tras conocerse el resultado de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, de forma que hacia las 12.00 horas cotizaba en los 19.654,9 puntos, un 1,47% más.

Si ayer el selectivo de las bolsas y mercados españolas sumaba un 3%, con la progresión de este jueves el 'rally' supera los 800 puntos en apenas dos días.

Los analistas de Bankinter han explicado que la atención de los inversores respecto a Estados Unidos se traslada a conocer el dato de empleo, que se publicará el viernes, y el del IPC, que se publicará el martes que viene.

En el ámbito empresarial, Rovi ha informado, antes de la apertura del mercado, de que obtuvo un beneficio neto de 162,8 millones de euros en los nueve primeros meses del año, cifra un 67% superior a la del mismo periodo de 2025.

También se ha publicado que el grupo cooperativo español Dcoop y Acesur se han impuesto en la puja por Deoleo a la oferta presentada por el grupo aceitero sevillano Migasa y la italiana Coricelli en una operación valorada en 520 millones.

El grupo siderúrgico ArcelorMittal ha indicado que contabilizó un beneficio neto atribuido de 867 millones de dólares (alrededor de 800 millones de euros) durante los nueve primeros meses de 2026, lo que representa una caída del 70,8% respecto a las ganancias de 2.975 millones de dólares (unos 2.744 millones de euros) registradas en el mismo periodo del año anterior.

Por último, BBVA cerró ayer al cierre de mercado la colocación de 2.050 millones de dólares (unos 1.952 millones de euros al cambio actual) de un bono sénior no preferente estructurado en tres tramos: dos a tipo fijo a tres y diez años, y un tramo a tipo flotante a tres años.

En este contexto, tras conocerse los resultados, el selectivo estaba liderado por Rovi (+8,94%) y Arcelor (+3,38%). Por detrás se situaban ACS (+2,85%), BBVA (+2,72%), Banco Santander (+2,14%) y Acerinox (+2,09%).

Del lado contrario, solamente tres valores cotizaban en 'rojo': Ferrovial (-0,80%, por el efecto 'ex dividendo'), Indra (-0,60%) y Telefónica (-0,12%).

El resto de los principales mercados europeos también registraba subidas en la media sesión. Londres progresaba un 0,73%; París, un 0,67%; Fráncfort, un 0,65%; y Milán, un 0,29%.

El barril de Brent alcanzaba los 96,18 dólares, un 1,67% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se situaba en 88,70 dólares, un 0,66% más.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,814%, desde el 3,826% del cierre del miércoles. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán se mantenía sin cambios en 55,5 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se mantenía prácticamente estable frente al dólar, hasta cruzarse en un tipo de cambio de 1,2228 dólares por cada euro.