TSK debuta este miércoles en bolsa a 5,05 euros por acción, al precio máximo de su rango

Archivo - Fachada de la empresa TSK, a 13 de febrero de 2025, en Gijón, Asturias (España). - Jorge Peteiro - Europa Press - Archivo

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

La compañía asturiana TSK dará el toque de campana este miércoles a las 12.00 y se estrenará así en bolsa con un precio de 5,05 euros por acción, lo que supone el valor máximo del rango que barajaba y alcanzar una valoración de hasta 605 millones de euros.

La tecnológica global de ingeniería especializada en la transición energética, digitalización y manejo de minerales críticos debuta este miércoles en el Mercado Continuo en los parqués de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia a través del sistema de interconexión bursátil y bajo la etiqueta "TSK".

Lo hará, como ha informado este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), tras haber fijado el precio de su oferta pública de suscripción (OPS) en 5,05 euros por acción, en el tope del rango de precios que barajaba (de 4,45 euros a 5,05 euros por acción) y para una oferta total de hasta 172,5 millones de euros y cerca de 34,2 millones de acciones.

Así, dicho importe supone una capitalización bursátil para la compañía de unos 583 millones de euros, mientras que se eleva hasta los 605 millones de euros aproximadamente en caso de ejercitarse de forma íntegra la opción de sobreadjudicación.

La operación consiste en la emisión de 29.702.970 nuevas acciones de la sociedad, lo que da como resultado 150 millones de euros de nuevos fondos para la compañía, si bien incluye una opción de sobreadjudicación de hasta 4.455.445 acciones adicionales, equivalentes a unos 22,5 millones de euros, que podrá ser ejercitada por Banco Santander como agente de estabilización hasta el 12 de junio de 2026.

La compañía ya ha adelantado que destinará estos fondos a "reforzar su posición de patrimonio neto, mejorando su flexibilidad financiera para acelerar su plan estratégico de crecimiento orgánico".

En concreto, planea apoyar la expansión industrial y el crecimiento en mercados clave donde ya cuenta con presencia consolidada, incluidas las regiones de Europa, Norteamérica y Oriente Medio, así como en tecnologías destacadas como la generación de energía estable, la descarbonización industrial, las infraestructuras eléctricas y las instalaciones de manejo de minerales críticos.

El consejero delegado de TSK, Joaquín García Rico, se ha mostrado convencido de "el éxito de esta operación" y ha enfatizado que "se inicia una nueva etapa" en los 40 años de trayectoria de la firma.

"La gran demanda y confianza por parte de los inversores en nuestro proyecto es un reconocimiento a nuestro modelo de negocio y a la capacidad y dedicación de las más de 1.500 personas que conforman TSK", afirma.

TSK ya se ha asegurado el respaldo para el 40% de su oferta de salida a Bolsa, gracias a los compromisos de inversión de varios fondos institucionales y 'family offices' que actuarán como inversores ancla.

Banco Santander y CaixaBank actúan como 'joint global coordinators', mientras que Alantra Capital Markets, Banca March y JB Capital Markets lo hacen como 'joint bookrunners'. Asimismo, Banco Santander será banco agente y Banca March ejerce también como asesor financiero de la compañía.

Por su parte, Hogan Lovells International LLP actúa como asesor legal de la compañía y J&A Garrigues, como asesor legal de los 'managers'.