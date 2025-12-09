El 37% de los pisos de tres habitaciones se vendieron en menos de un mes, según idealista

Archivo - Habitación de hotel - AEHCOS - Archivo

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 37% de los pisos de tres habitaciones disponibles a la venta en el tercer trimestre se vendieron en menos de un mes desde su salida al mercado, según un estudio de idealista.

En la misma línea, el 36% de los estudios y apartamentos de uno y dos dormitorios salieron del mercado en menos de un mes durante ese tiempo, mientras que entre los de 4 o más habitaciones el porcentaje se redujo al 29%.

Pamplona lidera la venta de los pisos con tres dormitorios, con un 57% en menos de un mes. Le siguen Málaga (49%), Madrid (47%), Bilbao (46%), Barcelona (43%) y Sevilla (42%). Por su parte, en Palma y Alicante el porcentaje de viviendas vendidas en menos de un mes fue del 37%, en San Sebastián del 36% y en Lugo, la última posición, del 12%.

En el caso de las viviendas de dos habitaciones, San Sebastián encabezó las grandes ciudades con un 49% de ventas rápidas, seguida de Madrid (46%), Sevilla (44%) y Barcelona (41%), mientras Málaga alcanzó un 40% y Alicante, Bilbao y Palma quedaron por debajo, al tiempo que Jaén registró el mayor porcentaje nacional con un 69% y Segovia el menor con un 8%.

Entre los pisos de un dormitorio, la mayor rapidez se dio en Sevilla, con un 45%, seguido de Barcelona y Madrid (40%), y de Alicante (34%), Palma (31%) y San Sebastián (23%), mientras Pamplona alcanzó un 69% y varias capitales como Ceuta, Ávila o Huesca no registraron ninguna venta de este tipo en menos de un mes.

LOS ESTUDIOS, LOS QUE MÁS RÁPIDO SE VENDEN

En algunas ciudades, los estudios son los productos más rápidos de vender, con Alicante a la cabeza, al vender el 54% en menos de un mes, seguida por San Sebastián (50%), Palma (48%), Madrid (46%) y Bilbao (40%), mientras Sevilla, Barcelona y Málaga se situaron por debajo y mercados como Huelva, Lleida, Santa Cruz de Tenerife o Zaragoza alcanzaron el 100% de los estudios vendidos.

Según el estudio, los plazos se dilatan en los pisos con cuatro o más dormitorios, con Huesca y Soria a la cabeza (67%), seguidas de Madrid (36%), Sevilla (33%), Málaga (31%), Barcelona (30%), Palma (28%), Alicante (26%), San Sebastián (24%) y Bilbao (18%).