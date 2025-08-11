El 84% de viviendas de más de 1 millón se sitúan en Baleares, Málaga, Madrid, Alicante, Barcelona y Girona

España tiene más de 43.000 viviendas anunciadas con un precio superior al millón de euros, y más de 8.700 por encima de 3 millones

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las provincias de Málaga, Baleares, Madrid, Alicante, Barcelona y Girona concentran el 84% de todas las viviendas disponibles por encima del millón de euros, de acuerdo con un estudio publicado este lunes por idealista.

Según el informe del portal inmobiliario, 49 de las 50 provincias españolas tiene al menos una vivienda de más de un millón de euros anunciada en idealista, pero la distribución de las mismas no es homogénea.

España cuenta, con fecha 1 de agosto de 2025, con 43.707 viviendas de lujo en el mercado con precios superiores al millón de euros. Baleares es la provincia donde más viviendas de este tipo se concentran, ya que suponen el 23% del total nacional.

Le sigue Málaga con el 20% del total, y a continuación están Madrid (14% del total), Alicante (11%), Barcelona (11%) y Girona (6%). Santa Cruz de Tenerife es la séptima provincia en la que se acumula más producto por encima del millón, con el 3%, seguida por Cádiz y Valencia (2% en los dos casos).

El ranking de las principales provincias con más viviendas de lujo se completa con Granada (1%), Las Palmas (0,9%), Pontevedra, Guipúzcoa y Vizcaya (0,6% en los tres casos).

Por el contrario, en la provincia de Zamora no existe ninguna vivienda en venta por encima de ese precio. Palencia y Soria solo tienen 2 cada una, mientras en Cuenca solo son 3. A continuación se sitúan Salamanca (7), Badajoz, Burgos y León (11 viviendas en cada una).

ULTRALUJO

En cuanto a las viviendas de 'ultralujo', el informe revela que las 8.725 propiedades de un precio superior a los 3 millones de euros que había anunciadas a principios de agosto se concentran principalmente en Baleares (3.005 anuncios; el 34% del total) y Málaga (2.721 anuncios; 31%).

Les siguen Madrid (1.021; 12%), Barcelona (535; 6%), Alicante (447; 5%), Girona (293; 3%) y Santa Cruz de Tenerife (245, 3%). En un total de 9 provincias no hay viviendas en el mercado por encima de los 3 millones de euros.