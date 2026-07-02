Aliseda incorpora la IA de eVoost AI al proceso de gestión y venta de activos inmobiliarios

Archivo - El ceo de Anticipa y Aliseda, Eduard Mendiluce. - LORENZO DURÁN - Archivo

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Aliseda y eVoost han anunciado este jueves la firma de un acuerdo de colaboración para los próximos tres años con el objetivo de incorporar una capa tecnológica de inteligencia artificial (IA) nativa en la comercialización de promociones inmobiliarias.

De esta forma, el acuerdo entre el gestor de activos inmobiliarios en el mercado español y la 'proptech' con sede en Abu Dabi y fundada por talento español permitirá aplicar soluciones avanzadas de IA al proceso de venta de activos residenciales, sobre un volumen total en comercialización de unos 1.200 millones de euros.

La alianza tendrá una duración inicial de tres años y se aplicará a todas las promociones de obra nueva comercializadas por Excent, la plataforma de venta de este tipo de activos de Aliseda, informa la empresa en un comunicado.

Esta "nos permite ampliar nuestra capacidad para acompañar a promotores e inversores con soluciones más eficientes, basadas en datos y orientadas a mejorar la conversión comercial", afirma el CEO de Aliseda, Eduard Mendiluce, quien señala que ayudará a "acelerar la venta de promociones y maximizar el valor de los activos" en el contexto de un mercado "cada vez más competitivo y sofisticado".

Por su parte, el cofundador y CEO de eVoost AI, Cristian G. Pastrana, define el acuerdo como "una noticia relevante del éxito que eVoost está teniendo en un mercado inmobiliario que está en el mundo en plena ebullición".

"Nosotros vamos a aportar nuestro granito de arena para que cada día este sector se transforme al ritmo que requiere", añade.

Entre los primeros proyectos que incorporarán esta tecnología se encuentran Iqoniq Torre de Cristal, en Vigo, y los de Origo Mare y Residencial Las Arenas, ambos en Fuerteventura.