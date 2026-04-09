Alquiler Seguro pedirá medidas cautelares ante la sanción de Consumo, que tacha de "ideológica"

(I-D) El responsable del área jurídica de Alquiler Seguro, Carlos Sánchez; el presidente de Alquiler Seguro, Antonio Carroza, y el CEO de Alquiler Seguro, David Caraballo, durante una rueda de prensa, a 9 de abril de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Alquiler Seguro ha confirmado este jueves que pedirá medidas cautelares y recurrirá ante la Justicia la multa de Consumo -de 3,6 millones de euros por prácticas "abusivas" a los inquilinos- y ha tachado la sanción de "ideológica" y "atropello jurídico", así como compuesta por "irregularidades".

En una rueda de prensa llevada a cabo por sus directivos y portavoces, Alquiler Seguro ha confirmado que rechaza la sanción del Ministerio de Consumo, que la recurrirá ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y que solicitará medidas cautelares, pues sostiene que se han vulnerado sus derechos fundamentales y que "todos sus servicios son legales".

Además, ha denunciado que el proceso ha sido más una cuestión "política e ideológica" que legal y ha sostenido que este contiene "irregularidades", "incongruencias", "grandes mentiras", acusaciones "falsas" y pruebas descontextualizadas y "obtenidas de forma ilícita".

Sumado a eso, afirma que la Justicia ya ha respaldado previamente a la empresa mediante cuatro sentencias favorables relacionadas con el mismo asunto tratado en la sanción. Estas, a las que ha tenido acceso Europa Press, corresponden a 2025 y son reclamaciones de cantidad de particulares de hasta 1.500 euros.

El presidente de Alquiler Seguro, Antonio Carroza, ha criticado las "incongruencias" y "grandes mentiras" y ha resaltado la necesidad de "contestar al atropello que se produjo ayer en sede ministerial", ha exigido una "rectificación pública" al ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, y ha señalado que están en manos de políticos que usan la "mentira" y que lo van a demostrar judicialmente, "en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y en todos los ámbitos judiciales que sean necesarios".

El responsable del área jurídica, Carlos Sánchez, ha denunciado que se ha ignorado que tienen el derecho de recurrir esta sanción de Consumo, ha avanzado que van a solicitar medidas cautelares y ha descartado cambiar el funcionamiento de la empresa ante las demandas y la multa recibidas: "No vamos a dejar de hacer algo que es legal".

"Estamos convencidos de que vamos a tener una resolución favorable" tras el recurso, afirma. "No tenemos una bola de cristal, pero sí tenemos antecedentes" y "al fin" estaremos ante un "órgano imparcial", añade.

Respecto a una posible huelga de pago de rentas por parte de los inquilinos, planteada por la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, la empresa ha recordado que se trataría de una acción ilegal y ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad desde su "solvencia". "Estamos preparados indefinidamente" en caso de huelga e impagos, ha afirmado Carroza.

En un comunicado, Alquiler Seguro ha sostenido que el Servicio de Atención al Inquilino (SAI) no equivale a la comisión de agencia y es "real" y "voluntario" -menciona que 267 inquilinos no lo han contratado desde la entrada en vigor de la ley de vivienda hasta marzo de 2025, según sus estadísticas-, como tampoco obliga a contratar un seguro del hogar -más de 4.000 inquilinos, sobre 26.730 inmuebles, no lo han hecho-.

Asimismo, insiste en que los inquilinos pueden ejercer su derecho de desistimiento del SAI y en que la inclusión en ficheros de insolvencia se realiza "conforme a la ley", entre otras reclamaciones.

MULTA DE 3,6 MILLONES POR UNA SANCIÓN GRAVE Y SEIS INFRACCIONES

Este miércoles, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 comunicó que ratificaba la multa de 3,6 millones de euros que impuso a Alquiler Seguro por prácticas "abusivas" contra sus inquilinos, tras resolver el recurso de alzada interpuesto por el gestor de contratos de arrendamiento y agotándose así la vía administrativa.

Ese mismo día, Alquiler Seguro ya adelantó que recurriría la resolución del Ministerio a los tribunales, a través de la vía de lo contencioso-administrativo, según informaron a Europa Press fuentes de la compañía. Además, esta tachaba la resolución de "injusta y arbitraria" y sostenía que todos sus servicios son legales.

El Ministerio ha confirmado la multa en firme tras considerar que Alquiler Seguro ha vulnerado los derechos de los consumidores "aprovechando su posición de predominio de mercado" y que ha incurrido en una sanción grave y seis infracciones muy graves.

En concreto, Consumo ha multado a la empresa por imponer a los inquilinos la contratación de un servicio de atención, entendido como gastos de gestión inmobiliaria y formalización de contrato; por obligar a los inquilinos a un contrato de seguro de hogar en beneficio de la parte arrendadora y por imponer cargos por reclamación de cualesquiera posiciones deudoras -aun sin ser causa imputable al propio arrendatario- y cargos por reclamaciones judiciales -aun no existiendo condena en costas-.

También se la multa por introducir una cláusula en el contrato que autoriza a la inmobiliaria a incluir al arrendatario en ficheros de morosos en caso de impago de alguna de las cantidades reflejadas en el contrato -con independencia de la causa de impago y aun no siendo deudas vencidas y exigibles- y por excluir el derecho de desistimiento del arrendatario respecto al contrato de servicio de atención al inquilino.

Además de la multa económica de 3,6 millones, la resolución conlleva dos sanciones accesorias: obligar a la empresa a rectificar los incumplimientos detectados, para lo que deberá eliminar las cláusulas abusivas identificadas, y hacer pública la multa impuesta, la razón social de la persona jurídica responsable (Alquiler Seguro, S.A.U) y la índole y naturaleza de la infracción.