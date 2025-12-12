El BOE publica el nombramiento de la directora general de Sepes, Leire Iglesias, como presidenta de Casa 47

La directora general de SEPES, Leire Iglesias. - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el nombramiento de la hasta ahora directora general de la Entidad Pública Empresarial de Suelo Sepes, Leire Iglesias, como presidenta de Casa 47 Entidad Pública Empresarial, tras hacerse oficial ayer la transformación de Sepes en Casa 47.

El BOE publicó ayer el real decreto por el que se modifica el Estatuto de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) para transformarlo en Casa 47 Entidad Pública Empresarial, adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, a través de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana después de aprobarse la transformación en el último Consejo de Ministros.

De esta manera, este viernes, el BOE ha publicado el cese de Leire Iglesias Santiago como directora general de Sepes y, a su vez, su nombramiento como presidenta de Casa 47 Entidad Pública Empresarial.

Casa 47 es la Entidad Estatal de Vivienda con la que el Gobierno gestionará todo el ciclo residencial del parque público de vivienda estatal. Para ello, se prevé una inversión de 13.000 millones de euros en diez años para generar un parque de viviendas capaz de retroalimentarse, sostenerse en el tiempo y atender la demanda de nuevos hogares al margen de los ciclos especulativos.