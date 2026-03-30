Bustinduy avisa: miles de personas se quedarán en la calle si la derecha vota 'no' a prorrogar los alquileres

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy. - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha avisado de que si la derecha vota 'no' en el Congreso al decreto ley de vivienda por la guerra de Irán, que recoge la prórroga extraordinaria de hasta un máximo de dos años de los alquileres que vayan a vencer este 2026 y 2027, miles de personas se quedarán en la calle.

Así lo ha indicado este lunes en declaraciones a la prensa en la sede del Ministerio de Consumo tras haber enviado su Departamento una carta a 13 inmobiliarias y fondos de inversión que gestionan más de 100.000 viviendas en toda España para informarles de que deben prorrogar obligatoriamente los contratos de alquiler que caduquen entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 si así lo solicitan los inquilinos.

Con esta acción, ha indicado Bustinduy, desde Consumo buscan aclarar y especificar las condiciones del decreto ley de vivienda en vigor, que incluye la prórroga obligatoria de todos los contratos de alquiler que venzan entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, así como el tope en el 2% de la actualización anual de las rentas de alquiler hasta entonces.

El ministro de Consumo ha recalcado que el decreto, que deberá convalidarse en el Congreso de los Diputados en un plazo máximo de 30 días desde su aprobación, supone sólo que "los inquilinos sigan pagando religiosamente sus alquileres todos los meses" y que no se pueda echar a la gente a la calle cuando se encuentren con subidas de hasta el 60% al vencer su contrato de alquiler, ya que la mayor parte de las familias no la van a poder asumir.

"Estamos hablando de familias que tienen a sus hijos que van al colegio del barrio. Estamos hablando de parejas que no se pueden separar porque no pueden abordar el pago de un alquiler a los precios que tienen ahora mismo en el mercado. Estamos hablando de gente joven que si le suben un 50%, el año que viene se tiene que volver a casas de sus padres", ha expuesto, a la vez que ha defendido el decreto frente a las "campañas de miedo o argumentos interesados" de los 'lobbies' inmobiliario.

Para Bustinduy, esta prórroga es de "sentido común" y no un tema de "izquierdas ni de derechas", ya que las personas que se podrán beneficiar de la medida pertenecen a todos los signos políticos, por lo que la derecha no podrá explicar su voto en contra de la prórroga.

"Si la derecha vota no a este decreto ley, lo que está defendiendo es el derecho de estos grandes operadores del mercado a forrarse de manera desproporcionada a costa de que echen a las familias españolas a la calle", ha apuntado.

Por ello, se ha mostrado convencido de que la norma se convalidará cuando se vote el Congreso si los inquilinos e inquilinas se movilizan y solicitan la prórroga.

TIENDE "LA MANO" A LAS FORMACIONES PARA NEGOCIAR EL DECRETO

En esta línea, el ministro de Consumo ha tendido la "mano" a la negociación a todos los grupos parlamentarios, entre ellos Junts, a la vez que ha recordado que hay "semanas" adelante para conseguir la convalidación de la medida.

"Y si las derechas en este país piensan que pueden tumbar este decreto ley y que no pagarán un altísimo precio por ello, se equivocan. La fuerza de los inquilinos e inquilinas de este país va a ser imparable y se va a traducir en esa votación en el Congreso de los Diputados", ha añadido.

En esta línea, Bustinduy ha preguntado al presidente de la Junta de Andalucía y actual candidato a la reelección, Juan Manuel Moreno Bonilla, si su primera medida será dejar en la calle a los 360.000 andaluces a los que les vence el contrato, o llamará al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para pedirle que apoye la prórroga.