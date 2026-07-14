Bustinduy confía en que el decreto de vivienda vea la luz este mes pese a una negociación "compleja"

1104189.1.260.149.20260714140014 Archivo - El ministro de Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha asegurado este martes que la negociación del decreto ley de vivienda "progresa adecuadamente" y se ha mostrado convencido de que el texto verá la luz antes de que acabe julio con medidas "ambiciosas" para hacer frente a la emergencia habitacional, aunque ha admitido que la negociación está siendo "compleja".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Bustinduy ha indicado que el acuerdo alcanzado en el seno del Gobierno pasa por aprobar antes de que finalice este mes un decreto ley que incluirá algunas de las medidas que el Ejecutivo considera "fundamentales" para responder a la situación de la vivienda.

Entre ellas, ha citado la regulación de los contratos de alquiler temporal y de habitaciones utilizados de forma fraudulenta, así como una fiscalidad "disuasoria" para las viviendas de uso turístico --elevar el IVA al 21%--, al considerar que están reduciendo la oferta disponible en el mercado del alquiler.

El ministro ha reconocido que se trata de una negociación "compleja", ya que la vivienda ha sido durante esta legislatura un "campo de batalla" entre posiciones diferentes, y que alcanzar este punto ha requerido "muchísimo trabajo" y requiere que se atiendan los planteamientos de los diferentes grupos "que tienen que hacer viable su aprobación en el Congreso".

No obstante, ha afirmado que el Gobierno está "en disposición" de dar respuesta al que, a su juicio, es "el primer problema que tiene la gente".

En este sentido, ha asegurado que las conversaciones con los grupos parlamentarios continúan "con buena disposición" y se ha mostrado "convencido" de que el decreto ley será aprobado con un contenido "ambicioso" que responda a las expectativas de la ciudadanía.

Así ha respondido Bustinduy al ser preguntado sobre las declaraciones del portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, quien confirmó este lunes que el decreto ley tiene que incluir "el sapo" de las ayudas fiscales a caseros que reclama Junts para conseguir que se apruebe, pese a que Podemos haya avisado de que no apoyará el texto si incluye esas bonificaciones.

Ibáñez subrayó que Sumar estaría dispuesto a "comerse el sapo pequeñito" de estas ayudas fiscales que pide Junts, pues, a su juicio, es una medida que no es peor "que otras aprobadas" y ha pedido "responsabilidad" a "aquellos que están insoportables sin tener que padecer vivier con otra familia y un ventilador estropeado".