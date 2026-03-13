Casa 47 abre la convocatoria de 100 millones para comprar viviendas privadas que poner en alquiler asequible

Archivo - La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, visita un edificio con viviendas propiedad de CASA 47, la Entidad Estatal de Vivienda. - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Entidad Estatal de Vivienda Casa 47, organismo adscrito al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, ha abierto ya la convocatoria pública dotada de 100 millones de euros para la adquisición de viviendas privadas en todo el territorio nacional y para su posterior incorporación al parque estatal de vivienda en régimen de alquiler asequible.

La convocatoria ya se encuentra publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público y este mismo viernes ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El plazo de presentación de propuestas estará abierto durante un máximo de cuatro meses, finalizando a las 14.00 horas del próximo 9 de julio.

El presupuesto de la convocatoria se destinará a satisfacer el precio de adquisición de las viviendas, así como todos los gastos e impuestos que se deriven de la compraventa y, en su caso, el coste de las actuaciones necesarias para su adecuación, mejora o rehabilitación.

Las propuestas podrán realizarse de forma presencial en las oficinas de la entidad o mediante correo postal certificado, comunicando el envío a la Entidad Estatal de Vivienda (dpc@casa47.es) para que quede constancia del trámite realizado.

El procedimiento de adquisición será mediante concurso, lo que permite realizar una valoración individualizada de cada inmueble ofertado, atendiendo a criterios objetivos y de interés público, tales como su adecuación al planeamiento urbanístico, el cumplimiento de condiciones técnicas y de habitabilidad o la adecuación a la demanda territorial.

VIVIENDA ASEQUIBLE Y PROTEGIDA PARA SIEMPRE

Estas viviendas formarán parte del parque público de vivienda asequible de manera permanente, contribuyendo así al objetivo de ampliar el parque estatal de vivienda para alcanzar cuanto antes estándares europeos (8%), ya sea construyendo, rehabilitando, incorporando activos del Estado al patrimonio de Casa 47 o adquiriendo viviendas a través de su compra o cesión.

Casa 47 llevará a cabo la gestión integral de este parque estatal de vivienda, actuando en el ciclo residencial completo desde la disposición y urbanización de los suelos hasta la edificación, entrega de llaves y gestión de las viviendas con el objetivo de garantizar el acceso a una vivienda digna para toda la ciudadanía.