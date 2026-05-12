Casa 47 convoca 38 nuevas plazas de personal laboral fijo para reforzar su plantilla

Archivo - La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

Casa 47, Entidad Estatal de Vivienda adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, ha lanzado una nueva convocatoria para cubrir 38 plazas de personal laboral fijo con distintos perfiles profesionales, con el objetivo de reforzar su plantilla para el ejercicio de sus nuevas competencias en materia de vivienda.

La entidad, que cuenta actualmente con 168 trabajadores, está inmersa en un proceso de crecimiento, expansión y transformación organizativa para dar respuesta al reto de promover el desarrollo, la administración y la promoción de un parque público de viviendas asequibles y sostenibles en España, según ha informado el Ministerio de Vivienda a través de un comunicado.

En total se han abierto 12 procesos selectivos en los que se ofertan, entre otras, 8 plazas de Titulación Superior en Derecho (7 de acceso libre y 1 reservada a personas con discapacidad) y 4 plazas de Titulación Superior en Ciencias Políticas, Administración Pública, Sociología o Trabajo Social (3 de acceso libre y 1 para el cupo de discapacidad).

La convocatoria incluye además 2 plazas de Titulación Superior Universitaria en Administración y Dirección de Empresas, de promoción interna o acceso libre; 4 plazas de Titulación Superior en Arquitectura (3 de acceso libre y 1 para discapacidad) y 3 plazas de Grado Medio de Arquitectura Técnica, de acceso libre.

También se convocan 1 plaza de Titulación Superior en Ingeniería Industrial, 1 plaza de Técnico en Ingeniería Industrial o Ingeniería Eléctrica y 1 plaza de Formación Profesional de Grado Superior en Proyectos de Edificación o Proyectos de Obra Civil, todas ellas de acceso libre.

La oferta se completa con 2 plazas de Ingeniería Técnica de Obras Públicas o Grado de Ingeniería de Obras Públicas, 2 plazas de Grado Superior en Ingeniería Informática o de Telecomunicaciones, 1 plaza de Técnica/o Informático, Programador o Analista de Datos y 9 plazas de Oficial/a 2º Administrativo (7 de acceso libre y 2 para el cupo de discapacidad).

El proceso selectivo constará de una fase de oposición, en la que los aspirantes deberán superar un examen basado en el temario de la convocatoria, además de una prueba psicotécnica y otra de inglés.

En la segunda fase de concurso, se procederá a la valoración de la trayectoria profesional y la formación académica. Asimismo, el proceso incluirá una entrevista personal como prueba complementaria para evaluar la adecuación al puesto.

La Entidad Estatal de Vivienda pone a disposición en su página web toda la información relativa a las plazas ofertadas. La fecha establecida para la presentación de solicitudes finaliza a las 13.00 horas del 11 de junio de 2026.