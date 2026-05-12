REE denuncia "un conflicto de interés" en la CNMC y cuestiona su imparcialidad en expediente por el apagón

Archivo - Exterior de la sede de Redeia - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

Red Eléctrica de España (REE) ha denunciado, en sus alegaciones al expediente sancionador incoado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por el apagón eléctrico del 28 de abril de 2025, que existe un "conflicto de interés en el organismo regulador que comprometería las debidas garantías de imparcialidad y objetividad".

En un comunicado, Redeia, matriz de Red Eléctrica, señaló también que en sus alegaciones, presentadas este lunes, advierte de "la manifiesta indefensión" a la que somete al operador del sistema el expediente sancionador abierto por el organismo presidido por Cani Fernández, al adolecer "de la más mínima precisión necesaria para fundamentar toda imputación".

Asimismo, la compañía presidida por Beatriz Corredor destaca que, en su escrito, Red Eléctrica "defiende y demuestra la plena adecuación" de su actuación a la normativa vigente y "que no existe infracción alguna que pueda serle atribuida, adjuntando todas las pruebas demostrativas de dicho cumplimento", lo que, a juicio de la compañía, "debe conducir al inmediato archivo del expediente".

Además, critica "la falta de la más mínima precisión necesaria sobre los hechos en los que la CNMC fundamenta su imputación", lo que coloca a Red Eléctrica en "una situación manifiesta de indefensión en la que, en contra de toda lógica, se ve obligada a probar su inocencia".

Para Redeia, esta falta de precisión "es incompatible con la complejidad técnica y el carácter exhaustivo del procedimiento previo tramitado por el regulador, al que Red Eléctrica ha aportado, a petición del propio organismo, más de medio centenar de informes y documentos que evidencian la improcedencia del procedimiento sancionador contra el operador del sistema".

No obstante, la compañía mostró su sorpresa por el hecho de que está documentación no se incorpora en el expediente sancionador del organismo regulador.

MÁS DE 60 EXPEDIENTES AL SECTOR.

En las últimas semanas, la CNMC ha incoado una avalancha de expedientes sancionadores contra las empresas del sector, sumando más de sesenta.

Entre ellos, el pasado 17 de abril, abrió un expediente sancionador a Red Eléctrica, basándose en el artículo 64.25 de la Ley del Sector Eléctrico por incumplimiento del operador del sistema de diferentes funciones con perjuicio para el sistema o sujetos, calificada como infracción "muy grave".

En concreto, el regulador inició el expediente por un posible incumplimiento de las funciones k- , l-, r- y u- del artículo 30.2, con perjuicio para el sistema o sujetos, señalando a la programación del 'mix' de ese día.