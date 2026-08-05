Las compraventas de vivienda caen un 5,7% en el segundo trimestre y encadenan dos trimestres a la baja

Bloque de viviendas - AYUNTAMIENTO DE TORRIJOS

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las compraventas de vivienda descendieron un 5,7% en el segundo trimestre respecto a los tres primeros meses del año, hasta contabilizar 167.934 operaciones, con lo que encadenan dos trimestres consecutivos de caídas y registran su cifra más baja de los últimos siete trimestres, según la Estadística Registral Inmobiliaria del Colegio de Registradores.

En comparación con el segundo trimestre de 2025, las operaciones de compraventa de vivienda disminuyeron un 2,3%.

Por tipo de inmueble, las compraventas de vivienda nueva retrocedieron un 11,5% en términos trimestrales, hasta las 34.919 operaciones, mientras que las de vivienda usada bajaron un 4%, hasta las 133.015.

En total, quince comunidades autónomas y 34 provincias registraron descensos trimestrales.

Por su parte, la demanda extranjera de vivienda aumentó tanto en términos porcentuales como absolutos durante el segundo trimestre. En concreto, las compras realizadas por extranjeros representaron el 15,98% del total, su máximo histórico, con algo más de 26.800 operaciones.

Del conjunto de compras de extranjeros, el 57,39% correspondió a ciudadanos de la Unión Europea y el 16,75% al resto de Europa. Por nacionalidades, británicos (6,99%), neerlandeses (6,94%) y alemanes (6,11%) encabezaron las operaciones.

Todas las comunidades autónomas incrementaron el peso de las compras de vivienda por extranjeros, que superó el 30% en Baleares, con un 32,27%, y en la Comunidad Valenciana, con un 31,03%.

EL PRECIO MEDIO MARCA UN NUEVO MÁXIMO HISTÓRICO

El Índice de Precios de Vivienda de Ventas Repetidas (IPVVR) registró un nuevo máximo histórico tras crecer un 3,14% respecto al trimestre anterior y un 16,7% en términos interanuales. De este modo, se sitúa un 39,31% por encima de los niveles trimestrales máximos alcanzados en 2007.

Asimismo, el precio medio de la vivienda se situó en 2.487 euros por metro cuadrado, también máximo histórico, tras aumentar un 2,4% trimestral y un 9,2% interanual. En el caso de la vivienda usada, el precio alcanzó los 2.448 euros por metro cuadrado, otro máximo histórico, tras subir un 3,5% trimestral, mientras que en vivienda nueva descendió un 0,7%, hasta los 2.636 euros por metro cuadrado.

Por comunidades autónomas, los mayores precios medios se registraron en Madrid (4.477 euros por metro cuadrado), Baleares (4.311 euros), País Vasco (3.616 euros), Canarias (3.052 euros) y Cataluña (2.995 euros).

Entre las capitales de provincia, San Sebastián presentó el precio más elevado, con 6.420 euros por metro cuadrado, seguida de Madrid (5.534 euros), Barcelona (5.045 euros), Palma (4.291 euros) y Bilbao (3.764 euros).

LAS HIPOTECAS BAJAN UN 3,3%

Por otro lado, en el segundo trimestre se constituyeron 129.240 hipotecas sobre vivienda, un 3,3% menos que en los tres meses anteriores. Estas operaciones representaron el 77% del total de compraventas de vivienda, 1,9 puntos porcentuales más que en el trimestre anterior.

En términos interanuales se contabilizaron 518.726 hipotecas sobre vivienda, lo que supone un incremento del 9%. Andalucía registró el mayor número de operaciones en el trimestre, con 25.501, seguida de Cataluña (22.844), Madrid (20.604) y Comunidad Valenciana (15.574).

Por último, el endeudamiento hipotecario por metro cuadrado aumentó un 2,9%, encadenando trece trimestres consecutivos al alza, hasta alcanzar un importe medio de 1.861 euros por metro cuadrado.

El endeudamiento medio por vivienda se situó en 176.453 euros, nuevo máximo histórico, tras crecer un 2,3% trimestral y acumular nueve trimestres consecutivos de incrementos.