Consumo niega que la prórroga de los contratos de alquiler sea inconstitucional e insiste: "Es necesaria"

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha negado que la prórroga de los contratos de alquiler sea una medida "inconstitucional" que solo pudo hacerse bajo el paraguas de la Covid-19, ya que la medida ha sido aprobada en ocho ocasiones en el Consejo de Ministros y convalidada en el Congreso "no solo bajo el paraguas de la crisis sanitaria".

"La prórroga es una medida necesaria", han defendido fuentes del departamento liderado por Pablo Bustinduy, que han afirmado que los argumentos del PSOE sobre la inconstitucionalidad de la medida propuesta por Sumar "no se sostienen".

Así, han recalcado que el Gobierno de coalición en los últimos años ha incluido la prórroga en tres Reales Decretos-Ley en el marco del estado de alarma en vigor y del escudo social frente al Covid; cuatro Reales Decretos-Ley fuera del estado de alarma pero dentro del escudo social frente al Covid y un Real Decreto-Ley fuera del estado de alarma y fuera del escudo social frente al Covid, que se aprueba en el marco de la respuesta a la guerra de Ucrania.

"La emergencia habitacional que existe en este momento y ha sido declarada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es un contexto más que necesario para que se lleve a cabo otra prórroga de alquileres", han argumentado.

Así lo han indicado fuentes de Consumo después de que este lunes la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, afirmara en una entrevista en 'Onda Cero' que la medida propuesta por Sumar incidiría en la disposición de viviendas que se podrían movilizar en el mercado, además de que genera "dudas jurídicas".

Sumar quiere prorrogar de forma automática todos los contratos de alquiler que vayan a vencer en los próximos meses, una medida que, según indicó ayer Bustinduy en declaraciones a la prensa, afectaría a 1,6 millones de personas este año y a casi 3 millones hasta 2027.