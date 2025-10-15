Los desahucios caen un 11,6% en el segundo trimestre y crecen un 76% las ejecuciones hipotecarias, según CGPJ

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El número total de lanzamientos o desahucios practicados en el segundo trimestre de 2025 fue de 6.960, lo que supone un 11,6% menos respecto al mismo trimestre de 2024, de acuerdo con los datos publicados este miércoles por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Tres de cada cuatro lanzamientos (el 76,1%), en total 5.299, fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), es decir, por impago del alquiler, mientras que otros 1.217 --el 17,4%-- derivaron de ejecuciones hipotecarias. Los 444 restantes obedecieron a otras causas.

Los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias disminuyeron un 17,2% respecto al segundo trimestre de 2024. Para los derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, la reducción fue del 9,8% y para los 444 derivados de otras causas, del 12,4%.

Cataluña --con 1.910 lanzamientos, el 27,4% del total nacional-- ha sido la Comunidad Autónoma en la que se practicaron más lanzamientos en el segundo trimestre de 2025, seguida por Andalucía, con 1.090; la Comunidad Valenciana, con 806 y Madrid, con 707.

Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, en el primer lugar aparece también Cataluña, con 1.453, el 24,4% del total; seguida por Andalucía, con 747; la Comunidad Valenciana, con 601 y Madrid, con 592. En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, en Andalucía hubo 292; en Cataluña, 274 y en la Comunidad Valenciana, 172.

El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos.

Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el segundo trimestre de 2025 fue de 13.628, un 2,1% menos que en mismo trimestre de 2024. De ellos, 8.075 terminaron con cumplimiento positivo, lo que representa un incremento interanual del 14,8%.

SE DISPARAN LAS EJECUCIONES HIPOTECARIAS UN 75,8%

Por su parte, los datos del CGPJ reflejan que en el segundo trimestre del año se presentaron 9.640 ejecuciones hipotecarias, un 75,8% más que en el mismo periodo de 2024.

El mayor número se dio en Cataluña, con 3.102, un 32,17% del total nacional. Le siguieron Andalucía, con 1.896; la Comunidad Valenciana, con 1.098; y Madrid, con 903. Si se pone el número de ejecuciones hipotecarias ingresadas en relación con la población, destacan Cataluña, con 38,7 por cada 100.000 habitantes; la Región de Murcia, con 30,5 y Andalucía, con 21,5.