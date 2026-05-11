Economía/Empresas- Urbanitae y FREO Group compran a Princeton un edificio de oficinas en la calle Mazarredo 7 de Madrid

Edificio de oficinas adquirido por Urbanitae y FREO - URBANITAE

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

Urbanitae, firma de crowdfunding inmobiliario, en colaboración con FREO Group, ha completado la adquisición a Princeton Real Estate Partners de un edificio de oficinas situado en la calle Mazarredo 7, en el distrito madrileño de Arganzuela.

Para llevar a cabo la operación, ambas compañías han constituido una 'joint venture' que ha adquirido el inmueble, según han informado en un comunicado.

El capital aportado por los inversores de Urbanitae y por sus coinversores se destinará principalmente a financiar dicha adquisición, así como a cubrir determinados costes asociados a la operación que no han sido asumidos por la entidad bancaria.

El activo cuenta con aproximadamente 3.967 metros cuadrados de superficie bruta alquilable (SBA), distribuidos en cuatro plantas de oficinas. Actualmente, el edificio se encuentra íntegramente arrendado a la firma de coworking Spaces, del grupo IWG, hasta junio de 2027.

La joint venture prevé implementar una estrategia selectiva de valor añadido, que incluirá un programa de inversión en capex orientado a mejorar las credenciales ESG del edificio y a reposicionar el activo para capturar potencial de reversión de rentas.

Los asesores de los compradores en la operación han sido Garrigues, en materia legal y fiscal; CBRE, en el ámbito comercial; y Nurbex y Xeito Arquitectura, en el área técnica. Por parte del vendedor, la operación ha sido asesorada en exclusiva por VGevers Capital Markets, con el apoyo legal de Belda, Bordón y Merodio Abogados.