Las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales bajan un 29% en el tercer trimestre

Archivo

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se situó en 2.066 en el tercer trimestre del año, cifra casi un 29% inferior a la del trimestre anterior pero un 19,3% por encima de la del mismo trimestre de 2024, según la estadística de ejecuciones hipotecarias publicada este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El objetivo principal de esta estadística del INE es ofrecer trimestralmente el número de certificaciones de ejecuciones hipotecarias iniciadas e inscritas en los Registros de la Propiedad durante el trimestre de referencia. Estadística recuerda que no todas las ejecuciones de hipoteca terminan con el lanzamiento (desahucio) de sus propietarios.

En el tercer trimestre se iniciaron 4.016 ejecuciones hipotecarias, un 37,3% menos en tasa trimestral y un 3,8% menos en la comparativa anual. De ellas, 3.778 afectaron a fincas urbanas (donde se incluyen las viviendas) y 238 a fincas rústicas (-31,8% trimestral y -4,4% interanual).

Las ejecuciones hipotecarias sobre fincas urbanas bajaron un 37,6% en el trimestre y un 3,7% en comparación con el tercer trimestre de 2024. Dentro de las fincas urbanas, 2.743 ejecuciones correspondieron a viviendas, un 33,6% menos que en el trimestre anterior pero un 4,9% más que en el tercer trimestre de 2024. De ellas, 2.507 eran ejecuciones sobre viviendas de personas físicas, cifra un 28,8% inferior a la del trimestre anterior y un 19,7% por encima de la del tercer trimestre del año pasado.

Por su parte, las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas de personas júridicas disminuyeron un 61,4% trimestral (-54,5% interanual), hasta las 236, mientras que las realizadas sobre solares bajaron un 44,7% entre julio y septiembre (+23,5% interanual), hasta totalizar 126.

