España arrastra un déficit de un millón de viviendas en 2025 y tardaría 60 años en cubrirlo, según iAhorro

Edificio de pisos en construcción - EUROPA PRESS

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

España arrastra un déficit acumulado de 983.000 viviendas en 2025 y necesitaría mantener el ritmo de construcción actual durante 60 años para poder absorber esta demanda, según un informe publicado por el asesor y comparador hipotecario iAhorro.

Según los datos del comparador, la producción actual de obra nueva, con una media de 143.350 unidades anuales entre 2024 y 2025, es un 77,6% inferior a la registrada durante el bienio 2007-2008. En aquel periodo de expansión inmobiliaria, han indicado, se llegaron a levantar 1,27 millones de viviendas en apenas dos años.

"Si volviéramos a los datos de construcción de 2008, el mercado generaría un excedente anual suficiente para que la demanda se abasteciera en 2 o 3 años", ha explicado la portavoz de iAhorro, Laura Martínez. Sin embargo, la oferta actual de 159.200 viviendas en 2025 no ha cubierto la demanda de 203.200 viviendas, generando un déficit de 44.000 en ese año.

El informe subraya, además, que el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que prevé 75.000 nuevos inmuebles (+0,27% respecto 2024), apenas aportará 15.000 unidades al año. Esta cifra, han señalado desde iAhorro, solo cubrirá el 1,5% del déficit total acumulado cada ejercicio, resultando "insuficiente" para revertir la tendencia actual.

Por regiones, tal como se desprende del informe, la situación es considerada "crítica" en la Comunidad de Madrid, donde la tasa de vivienda vacía es del 6,4%, una cifra que se considera técnicamente como de "plena ocupación". Al no haber stock de reserva, cualquier incremento poblacional "presiona directamente" sobre los precios.

Por el contrario, la denominada "España vaciada" presenta la mayor tasa de vivienda vacía, con Galicia a la cabeza (28,8%), seguida de Castilla-La Mancha (22,6%) y Asturias (21,5%).

"Estos datos demuestran claramente la disparidad en España. Por una parte, hay una concentración de zonas donde todo el mundo quiere vivir, como es el caso de las grandes capitales como Madrid o Barcelona, y por otro lado, lugares donde hay vivienda, pero no demanda residencial", ha añadido Martínez.

En cuanto a la seguridad jurídica, según los datos, Cataluña concentró el 42,5% de las denuncias por usurpación de inmuebles en 2024 con 7.009 casos, cifra que se situó en 5.913 denuncias en 2025. A nivel nacional, la ratio de denuncias por cada 100.000 habitantes ha crecido exponencialmente, al pasar de 5 en el año 2010 a 30,4 en 2025.

Tras Cataluña, Andalucía registró el 13,4% del total nacional con 1.909 casos en 2025, seguida de la Comunidad Valenciana con 1.805 incidentes (10,7%). Por su parte, la Comunidad de Madrid contabilizó 1.269 denuncias por allanamiento el pasado año, lo que supone el 8,8% del conjunto del país.