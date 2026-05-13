Un español necesita ahorrar en 11 años el 20% de su salario para la entrada de una vivienda, según pisos.com

Un hogar medio en España necesita 11 años para ahorrar cada mes el 20% de su salario bruto, según Pisos.Com. - PISOS.COM

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

Un hogar medio en España necesitaría ahorrar en 11 años el 20% de su salario bruto para poder afrontar la entrada de una vivienda tipo de 90 metros cuadrados, según ha informado pisos.com en un comunicado.

Además de la aportación inicial equivalente al 20% del valor del inmueble que tienen que desembolsar los compradores, las entidades financieras también solicitan aproximadamente un 10% adicional destinado a cubrir gastos inherentes a la operación.

En este contexto, pisos.com ha analizado la cantidad de años que necesita un ciudadano medio para reunir ese capital. Para ello, la referencia salarial empleada ha sido el salario bruto mensual medio del cuarto trimestre de 2025 publicado por el INE, es decir, 2.531 euros brutos al mes, equivalentes a 30.372 euros anuales.

En este línea, ahorrando el 20% de esa cifra, un trabajador medio puede aportar 506,20 euros al mes, o 6.074,40 euros al año, según cifras calculadas por el portal inmobiliario.

El análisis revela que existe una "brecha territorial". Así, en Baleares, el precio medio de una vivienda se ha situado en 5.163 euros por metro cuadrado, lo que eleva el coste del piso de 90 metros cuadrados a 464.673 euros.

Por tanto, el 30% que hay que ahorrar previamente supera los 139.000 euros. Con un ritmo de ahorro de 6.074,40 euros anuales, alcanzar esa cantidad requiere casi 23 años.

Lo mismo ocurre con Madrid: con un precio medio de 4.568 euros por metro cuadrado, una vivienda de 90 metros en la capital cuesta 411.082 euros. En este caso, el esfuerzo previo necesario supera los 123.000 euros, lo que se traduce en 20 años de ahorro.

"En estos mercados el problema ya no es si uno puede pagar la hipoteca, sino si alguna vez podrá reunir la entrada. Son dos obstáculos distintos, y el primero se ha convertido en el más difícil de superar para las familias de ingresos medios", ha señalado el portavoz y director de Estudios de Pisos.com, Ferran Font.