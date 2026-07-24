La Generalitat y Comuns pactan una ley para convertir oficinas en VPO y aumentar la edificabilidad

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, y la presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, en una rueda de prensa en Mollet del Vallès (Barcelona) - EUROPA PRESS

MOLLET DEL VALLÈS (BARCELONA), 24 (EUROPA PRESS)

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, y la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, han presentado una proposición de ley para reconvertir oficinas y locales comerciales en viviendas de protección oficial (VPO), y aumentar la edificabilidad de viviendas en desarrollos urbanísticos por consolidar.

Lo han explicado en una rueda de prensa en Mollet del Vallès (Barcelona) este viernes y la norma tiene como objetivo incrementar el parque de vivienda protegida en Catalunya e implicar a los agentes privados en su impulso, y las medidas que incorpora serán "temporales y excepcionales" y se aplicarían en los municipios con el mercado residencial tensionado.

Paneque ha sostenido que ante la emergencia residencial actual es una prioridad inaplazable del Govern tomar medidas para ampliar el parque de vivienda pública de Catalunya y que esta protección sea permanente, mientras que Albiach ha defendido que es una norma innovadora: "Lo que le estamos diciendo al sector privado es que no se puede lavar las manos frente a la crisis salvaje de vivienda que tenemos en nuestro país. Aquí debemos remar todos".

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