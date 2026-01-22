El Gobierno reúne a la Comisión Interministerial para informar de los avances del Perte de Vivienda

Reunión de la Comisión Interministerial del Gobierno del Perte de la Industralización de la Vivienda presidida por el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas. En Madrid, a 22 de enero de 2026. - MINISTERIO DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha informado de los avances en el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) de la industrialización de la vivienda en la reunión de la Comisión Interministerial del Gobierno que ha presidido este jueves el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas.

Según han informado en un comunicado, en este encuentro, el secretario de Estado ha desgranado los avances en los diferentes instrumentos y herramientas que conforman este Proyecto Estratégico con el que el Gobierno de España pretende agilizar el ritmo de la construcción de vivienda, mejorar la calidad de la edificación y avanzar en la cualificación e, inclusión, en el sector.

El Gobierno aprobó en 2025 el Perte de la industrialización de la vivienda, que está dotado de 1.300 millones de euros de inversión pública en 10 años, de los que 1.000 millones se destinarán a financiación y 300 millones a capitalización.

Con este Perte, el Ejecutivo busca construir una media de 15.000 viviendas industrializadas al año y poder llegar a las 20.000 anuales dentro de 10 años.

Junto al secretario de Estado de Vivienda, han asistido la subsecretaria de Vivienda y Agenda Urbana, Llanos Castellanos; el secretario general de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura, Iñaqui Carnicero; la directora general de Agenda Urbana y Arquitectura, Maite Verdú; el director general de Vivienda y Suelo, Francisco Javier Martín; la presidenta de Casa 47, Leire Iglesias, y la directora de la Oficina del Perte, Maribel Vergara.

Asimismo, han participado en la reunión representantes de los siguientes Departamentos del Ejecutivo: Presidencia del Gobierno; Vicepresidencia Primera y Ministerio de Hacienda; Vicepresidencia Segunda y Ministerio de Trabajo y Economía Social; Ministerio de Educación y Formación Profesional; Ministerio de Industria y Turismo; Ministerio de Economía, Comercio y Empresa; Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades; Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

La Comisión Interministerial del Perte de la Industrialización de la Vivienda, constituida el pasado junio, es el órgano colegiado del Ejecutivo compuesto por representantes de cada uno de los Departamentos Ministeriales implicados en el Perte, cuya finalidad es fomentar la ejecución completa del mismo.

El Comité busca garantizar la colaboración y coordinación entre estos Ministerios, y canalizar propuestas de mejora, recomendaciones y observaciones relativas a aquellas iniciativas que pueden apoyar la gestión eficiente del Perte, sin menoscabo de las competencias de gestión y aprobación que en cada caso ostente la unidad responsable de cada actuación.