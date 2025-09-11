Grupo Lar y Elix lanzan una empresa gestora de viviendas en alquiler con una cartera inicial de 5.000 hogares

Miguel Pereda (izq.), presidente de Grupo Lar, y Jaime Lacasa (dcha.), socio fundador de Elix. En el centro Daniel Toribio, CEO del nuevo operador - GRUPO LAR

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Grupo Lar y Elix han constituido un operador especializado en la gestión profesional de alquiler residencial en España, Vivia, con una cartera inicial de 5.000 viviendas bajo gestión y un equipo de más de 30 profesionales.

El director general de la filial de gestión de alquiler residencial de Elix, Daniel Toribio, dirigirá la nueva empresa como consejero delegado, tras más de veinte años de trayectoria profesional en el sector inmobiliario, según han informado ambas compañías en un comunicado.

El nuevo operador, cuyo consejero de administración tendrá un total de 6 consejeros, está especializado en arrendamientos de media y larga estancia y es multicliente, contando entre los mismos tanto con inversores institucionales como family offices.

Su objetivo estratégico es incrementar las viviendas bajo gestión en el medio plazo, consolidando su propuesta mediante un modelo operativo "orientado a la eficiencia, la estabilidad del ingreso y la maximización del rendimiento operativo".

El plan de crecimiento contempla, en una primera fase, el refuerzo de su posicionamiento en Madrid y Barcelona, y la expansión hacia otras plazas estratégicas como Valencia y Málaga. En una segunda etapa, se prevé la entrada progresiva en mercados como Alicante, Murcia, Sevilla, Zaragoza y Bilbao, donde ha identificado oportunidades vinculadas a la fragmentación del parque residencial y a la creciente demanda de operadores profesionales.

Además de los servicios de gestión integral, la compañía ofrece soluciones de valor añadido, incorporando productos orientados a media estancia (flex living) y la profesionalización de la relación inquilino-inversor.