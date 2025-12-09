Junts celebra las ayudas por impagos a propietarios, pero aclara que la relación con el Gobierno sigue rota

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 19 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha celebrado que el Consejo de Ministros haya aprobado este martes la petición de su partido para cubrir a los propietarios de viviendas que sufran eventuales impagos de alquiler, pero ha aclarado que no ha hecho mella y la relación con el Gobierno no ha cambiado y sigue rota.

Nogueras ha comentado en los pasillos de la Cámara Baja que las ayudas a los propietarios se negociaron y acordaron "hace más de un año" y servirán para mejorar las condiciones del alquiler, especialmente, para la gente joven, puesto que da "más seguridad" y "más garantías" a los caseros que ponen "más de 400.000 pisos en alquiler en Cataluña".

"Ahora será el Gobierno español quien asume el coste de los impagos", ha celebrado Nogueras, que ha lanzado un reproche también a la Generalitat del socialista Salvador Illa porque dice que simplemente tendrá que "servir" la medida trabajada por Junts.

Sobre si la aprobación de esta medida supone un cambio en las relaciones con el Gobierno y Junts ha decidido volver a la senda del diálogo con el Ejecutivo, Nogueras ha respondido tajante: "No, creo que ha quedado muy claro que nosotros hemos roto".