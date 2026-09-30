La licitación pública en España se dispara un 26,2% hasta agosto, con 26.237 millones de euros

Obras en la calle Coso de Zaragoza - EUROPA PRESS

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La licitación pública de todas las administraciones del Estado aumentó un 26,2% en los primeros ocho meses de 2026, hasta los 26.237 millones de euros, según las últimas estadísticas de la Asociación de Empresas Concesionarias y Constructoras de Infraestructuras (Seopan).

Las entidades locales, incluyendo ayuntamientos y diputaciones, fueron las que más contribuyeron al alza, tras avanzar un 50% en este periodo, hasta los 11.611 millones de euros, aunque la administración general del Estado también las incrementó un 18,3%, hasta los 7.674 millones de euros.

Detrás de esta última subida está el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que aumentó las licitaciones un 20,4%, hasta los 4.810 millones de euros, gracias al alza del 448% en los aeropuertos de Aena, con 1.362 millones de euros; del 124% en las carreteras, con otros 572 millones; y del 110% en las autopistas rescatadas que gestiona la SEITT, con 46 millones.

En contraste, la red ferroviaria de Adif las redujo un 29%, hasta los 1.943 millones de euros, y los puertos también retrocedieron un 1,4% en sus licitaciones, hasta los 523 millones de euros.

Respecto al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, las aumentó un 19%, hasta los 571 millones de euros, destacando el alza del 1.425% de la Dirección General del Agua, frente al descenso del 80% en la dirección de Sostenibilidad de la Costa y el Mar o del 13% en las confederaciones hidrográficas.

En cuanto a las comunidades autónomas, quedaron rezagadas respecto a los ayuntamientos y el Estado, aunque también avanzaron un 6,2%, tras licitar contratos por un importe total de 6.952 millones de euros.

Castilla-La Mancha fue la que más las aumentó, con un incremento del 102,5%, seguida de Galicia (+85,1%), Cataluña (+78,9%), Aragón (+73,6%), la Comunidad de Madrid (+51,5%), La Rioja (+1,1%) y las Islas Canarias (+7,3%).

Por el contrario, la comunidad que más redujo sus licitaciones fue Extremadura (-63,4%), seguida de Andalucía (-54,8%), Cantabria (-33,0%), Navarra (-30,4%), País Vasco (-24,3%), Asturias (-17%), la Comunidad Valenciana (-14,5%), Castilla y León (-9,2%), Murcia (-9,2%), Islas Baleares (-8,4%).