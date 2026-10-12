El número de viviendas protegidas crece un 96% en el primer semestre, hasta las 11.270

Infografía viviendas previstas en Suances - AYTO

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El número de calificaciones definitivas de vivienda protegida aumentó un 96% en el primer semestre de 2026 con respecto al mismo periodo del año anterior, hasta las 11.270 unidades, según se desprende de la estadística trimestral de 'Vivienda libre y vivienda protegida' del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana recogida por Europa Press.

Solo en el segundo trimestre del año se calificaron un total de 6.129 viviendas protegidas, más del doble (+123,1%) que en el mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 2.747 unidades.

El Ministerio ha destacado que si se mantiene esta tendencia durante el segundo semestre, 2026 marcará un récord en la construcción de vivienda protegida de los últimos 14 años, desde 2012, al superar las 25.000 unidades en el conjunto del ejercicio.

Además, el inicio de nuevas viviendas protegidas aumentó un 108% en la primera mitad del año, según los datos difundidos por el departamento que dirige Isabel Rodríguez.

Por territorios, Cataluña fue donde más viviendas de protección oficial (VPO) obtuvieron la calificación definitiva entre enero y junio, con un total de 5.308 unidades, frente a las 1.123 del mismo periodo del año anterior, lo que supone un incremento del 372,7%. Le sigue la Comunidad de Madrid, con 3.006 viviendas, un 46,7% más que en el primer semestre de 2025 (2.049).

A continuación se situó Andalucía, con 697 viviendas protegidas calificadas, un 27,1% menos que un año antes (956), seguida del País Vasco, con 693 unidades, un 58,9% más que en el mismo periodo de 2025 (436).

Casi la mitad de las viviendas protegidas calificadas en el primer semestre se concentró en Cataluña, que representó el 47% del total, mientras que la Comunidad de Madrid aglutinó el 26% y Andalucía y el País Vasco, el 6% cada una, según el Ministerio.

Por primera vez, las viviendas protegidas destinadas al alquiler asequible superaron a las destinadas a la propiedad, de acuerdo con el departamento, que señala que las primeras se han triplicado. El Ministerio vincula esta evolución a las políticas desarrolladas en los últimos años para incrementar la oferta de vivienda social y asequible en alquiler.

Respecto a las viviendas libres iniciadas en los seis primeros meses del año, Andalucía fue donde más se iniciaron, con un total de 16.755 unidades, un 13,3% más que en el mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron 14.794. Le sigue la Comunidad Valenciana, con 8.651 viviendas, un 23,3% más que en el primer semestre de 2025 (7.018), y Cataluña, con 7.156 unidades, un 4,9% más que un año antes (6.822).

Por su parte, la Comunidad de Madrid registró 6.875 viviendas libres iniciadas, un 30,2% menos que entre enero y junio de 2025, cuando alcanzó las 9.856 unidades.

En el conjunto de España, se inició la construcción de 67.564 viviendas libres en el primer semestre, un 10,5% más que en el mismo periodo del año anterior, según el Ministerio.

Por otro lado, las viviendas libres terminadas entre enero y junio aumentaron un 0,8% interanual, hasta las 40.136 unidades. Al cierre del primer semestre se estaban construyendo al menos 244.362 viviendas libres en España, 23.086 más que en el mismo periodo de 2025, lo que supone un incremento del 10,4%.

El Ministerio ha señalado que los fondos del Plan de Recuperación han contribuido a impulsar la construcción de vivienda protegida y ha destacado que este esfuerzo tendrá continuidad con el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones de euros, la actividad de Casa 47 y el programa España Crece, entre otras iniciativas.