OCU avisa de que en Madrid y Barcelona apenas quedan pisos en alquiler por menos de 700 euros

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MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha advertido de las dificultades para acceder a una vivienda de alquiler en Madrid y Barcelona y ha reclamado políticas que permitan aumentar la oferta de vivienda asequible.

OCU señala que, en ambas ciudades, una persona con empleo estable e ingresos de 2.000 euros netos encontraría "serias dificultades" para alquilar una vivienda en solitario.

Así, según un análisis realizado por OCU sobre la oferta, solo hay 13 viviendas por debajo de los 700 euros mensuales en Madrid y nueve en Barcelona, un umbral que equivale al 35% de los ingresos de 2.000 euros, el umbral que la organización considera "teóricamente ideal" para el pago del alquiler.

La oferta aumenta al elevar el presupuesto hasta los 1.000 euros mensuales, aunque continúa siendo limitada. En Madrid se localizaron 543 viviendas dentro de este límite, frente a las 150 encontradas en Barcelona. Este nivel de alquiler supone destinar la mitad de unos ingresos netos de 2.000 euros al pago de la vivienda.

OCU advierte además de que la disponibilidad de viviendas no siempre se traduce en un acceso real a una residencia estable. En Barcelona, el 84% de las viviendas identificadas por debajo de los 1.000 euros corresponden a alquileres temporales y solo el 16% permiten establecer una residencia habitual estable. En Madrid, cerca de tres de cada diez viviendas disponibles dentro de ese límite son alquileres de corta estancia.

El estudio también apunta a diferencias en la distribución territorial de la oferta. Mientras Madrid presenta una oferta relativamente repartida entre sus distintos distritos, en Barcelona una parte importante de las viviendas asequibles se concentra en Ciutat Vella, lo que, según OCU, reduce las posibilidades de elección y puede obligar a ampliar la búsqueda a otros municipios del área metropolitana.

A las dificultades para afrontar el alquiler mensual se suman los gastos iniciales. La organización señala que muchos de los inmuebles disponibles exigen fianzas y garantías equivalentes a dos o tres mensualidades, además del mes en curso, por lo que una persona que alquile una vivienda por 1.000 euros puede necesitar disponer de hasta 4.000 euros antes de recibir las llaves.

Ante esta situación, OCU ha reclamado desarrollar políticas que promuevan un alquiler asequible, así como mejorar la transparencia del mercado y reforzar la seguridad jurídica. La organización ha advertido además de que la falta de oferta puede favorecer "abusos y conflictividad" entre arrendadores y arrendatarios.

Por último, OCU ha recomendado a los inquilinos y pequeños propietarios analizar antes de firmar un contrato las condiciones del alquiler, las garantías exigidas, la duración del acuerdo y los gastos adicionales asociados, con el objetivo de evitar compromisos económicos difíciles de asumir.