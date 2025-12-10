OCU ve limitaciones en el aval a propietarios por impago de alquiler y critica que se actúe con "parches"

Archivo - Edificio de viviendas - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ve limitaciones en el Real Decreto sobre avales a propietarios que alquilen viviendas a menores de 35 años o personas vulnerables, cubriendo impagos de renta, daños en la vivienda y suministros no abonados, y ha avisado de que se está actuando con medidas que son "simples parches" y cuya eficacia "está por demostrar".

En un comunicado, OCU ha explicado que estas limitaciones pasan por restricciones de acceso, ya que el aval se aplicará solo a contratos con menores de 35 años o personas vulnerables y a rentas que no superen el índice estatal de referencia, muy por debajo de los precios reales en muchas ciudades.

También ha avisado de la limitación en la cobertura temporal, ya que el aval se limita a contratos vigentes a 30 de enero de 2025; y la falta de agilidad porque la gestión dependerá de las comunidades autónomas, que deberán adelantar fondos y serán compensadas meses después, lo que puede retrasar la efectividad.

En este sentido, la organización de consumidores ha indicado que la protección de los hogares vulnerables exige medidas "serias y estructurales", como aumentar la oferta de vivienda protegida y vivienda en general; garantizar la seguridad jurídica a los pequeños propietarios para recuperar sus viviendas en plazos razonables; concentrar la suspensión de desahucios en casos de verdadera necesidad, con compensación inmediata a los arrendadores afectados y dotar de fondos suficientes a los servicios sociales autonómicos y municipales.

"A medio y largo plazo, es imprescindible corregir los desequilibrios territoriales y afrontar el déficit de vivienda", han destacado desde OCU.

Entre octubre de 2022 y octubre de 2025, la población española ha crecido en 1,5 millones de personas, mientras que solo se han terminado 274.500 viviendas nuevas, lo que ha provocado que el precio de la vivienda ha subido un 12,8% en el tercer trimestre de 2025.

Desde OCU han lamentado que la vivienda "siga sin ser una prioridad real para los gobernantes y representantes políticos" y la falta de consenso para reformar la Ley del Suelo.