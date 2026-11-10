El PP derogará la Ley de Vivienda y ofrecerá ventajas fiscales y avales a jóvenes compradores

El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo. - Javier Fernández - Europa Press

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP derogará la actual Ley de Vivienda si llega al Gobierno, por lo que eliminará las zonas de mercado residencial tensionado y el índice de precios del alquiler, al considerar que estas medidas han introducido "más intervención, más incertidumbre y menos oferta" en el mercado del alquiler, a la vez que implantará distintas ventajas fiscales y avales para facilitar el acceso de los jóvenes a la compra de su primera vivienda.

Así lo recoge el programa electoral de la formación, que propone reducir del 10% al 4% el IVA de la adquisición de primera vivienda para los menores de 40 años y permitir que se abone de forma fraccionada, al ritmo de la hipoteca.

Para quienes compren una vivienda usada, plantea acordar con las comunidades autónomas una reducción del impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP), también con posibilidad de pago a plazos. Además, ampliará de dos a cuatro años el plazo para reinvertir el importe obtenido por la venta de la vivienda habitual y mantener la exención en el IRPF.

AVALES PÚBLICOS PARA LA COMPRA HASTA LOS 50 AÑOS

El documento contempla también la ampliación del aval público, que cubre hasta el 20% del valor de la vivienda, a los compradores menores de 40 años, con la posibilidad de extender el límite de edad hasta los 50, para facilitar que la hipoteca cubra también la entrada del inmueble.

A ello se suma la creación de la 'hucha hogar joven', una cuenta en la que los menores de 40 años podrán aportar hasta 2.000 euros anuales para comprar su primera vivienda, con una deducción fiscal del 20% de las cantidades aportadas y un límite acumulado de 40.000 euros. Los rendimientos estarán exentos de tributación si el ahorro se destina a esa adquisición y los titulares podrán acceder a un aval equivalente al dinero acumulado, hasta un máximo de 40.000 euros, para obtener financiación a un tipo de interés bonificado.

En cuanto al aumento de la oferta, el PP mantiene su objetivo de construir un millón de viviendas y propone movilizar suelo público y privado, aprobar una nueva Ley del Suelo y resolver las licencias de obra nueva y rehabilitación en un máximo de tres meses, con silencio administrativo positivo. También plantea permitir la construcción de vivienda social en suelo dotacional y el cambio de uso de oficinas y locales comerciales para destinarlos a vivienda asequible.

El programa incluye además la creación de una figura urbanística para agilizar los grandes desarrollos residenciales, la promoción de la vivienda industrializada y la flexibilización de la regeneración urbana mediante cambios en la edificabilidad y la altura de los edificios, así como la posibilidad de añadir nuevas plantas.

IVA REDUCIDO DEL 4% PARA LA REHABILITACIÓN

Por último, propone fomentar la rehabilitación de viviendas vacías o deterioradas mediante un IVA superreducido del 4% para la rehabilitación de la vivienda habitual, ayudas, financiación pública y avales preferentes.

También plantea movilizar recursos del Instituto de Crédito Oficial (ICO), el Banco Europeo de Inversiones y fondos europeos para desarrollar suelo y construir vivienda asequible, mejorar la financiación local vinculándola a objetivos en esta materia y poner en marcha un plan de formación y empleo para cubrir las necesidades de trabajadores del sector de la construcción.