El PP tacha de "chiringuito" a Casa 47 y la ministra de Vivienda responde: "Ustedes son más de la Sareb"

Archivo - La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP ha tachado este miércoles de "chiringuito para socialistas" la empresa pública de vivienda Casa 47, a lo que la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha respondido: "Son ustedes más de la Sareb, que desahució a familias con 50.000 millones de todos los españoles".

El cruce de intervenciones ha acontecido este miércoles en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, donde el diputado 'popular' Sergio Sayas ha dirigido una pregunta a la ministra para saber qué piensa hacer el Ejecutivo para que los precios de la vivienda bajen en España.

En su primer turno, la ministra ha aseverado que la posición del Ejecutivo en esta materia está "muy alineada" con la del PP europeo que representa la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, quien ha incidido en que hay que atacar los alquileres de corta duración y conseguir que la vivienda sea un privilegio.

Sayas ha replicado a Rodríguez que en la actualidad la vivienda es un "drama" para el conjunto de los españoles y particularmente para los jóvenes, que tienen que vivir en casa de sus padres hasta los 30 años. Ante esta situación, Sayas ha denunciado que el Gobierno no ha hecho "absolutamente nada" y se ha limitado a publicar la web de Casa 47 con apenas 800 viviendas, entidad a la que ha tachado de "chiringuito para socialistas".

EL ÁTICO DE AYUSO

El portavoz del PP también ha reprochado a la ministra que ataque a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la polémica del ático cuando los ministros viven en "casoplones de 300 metros cuadrados". "Córtese un poco", ha espetado.

En la réplica, la ministra ha respondido al diputado del PP: "Yo sé que a ustedes Casa 47 no les gusta porque es una entidad pública al servicio de la gente (...) Son ustedes más de la Sareb que desahució a las familias con 50.000 millones de todos los españoles. Ese es el modelo del PP".

Para zanjar el debate, la ministra ha defendido que "es legítimo" que cualquier presidente o cargo público disponga de una vivienda pública en carácter residencial, pero no que se gaste dinero público para comprar un ático que sirva de residencia oficial para una presidenta autonómica.