El precio de la vivienda sube un 15,5% en julio y supera en un 2% los máximos de la burbuja, según Tinsa

Evolución del precio de la vivienda. - TINSA

MADRID 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda nueva y usada en España aumentó un 15,5% en julio respecto al mismo mes de 2025 y un 1,3% en comparación con junio, según el índice Tinsa IMIE General y Grandes Mercados publicado este miércoles.

Con esta evolución, el valor de la vivienda se sitúa un 2% por encima de los máximos alcanzados durante la burbuja inmobiliaria de 2007 en términos nominales. No obstante, una vez descontada la inflación acumulada durante estos casi 20 años, los precios permanecen un 32% por debajo de aquellos niveles.

Todas las zonas analizadas por Tinsa registraron en julio incrementos interanuales superiores al 10%. La 'Costa mediterránea' presentó el mayor avance, con una subida del 17,9%, y, junto con 'Capitales y grandes ciudades', registró también el incremento mensual más intenso, del 1,6%.

Por su parte, las islas consolidaron las señales de desaceleración observadas en los últimos meses. Los precios apenas variaron respecto a junio, con un avance del 0,1%, mientras que su crecimiento interanual se moderó hasta el 16,9%, frente al 18,7% registrado un mes antes.

"En julio el precio residencial ha continuado sosteniendo tasas de crecimiento intensas superiores al 10% interanual nominal", ha señalado la directora del Servicio de Estudios de Tinsa by Accumin, Cristina Arias, quien ha destacado la desaceleración en los territorios insulares, donde tanto el nivel de precios como el esfuerzo de compra se encuentran entre los más elevados de España.

LAS COMPRAVENTAS SE MANTIENEN EN NIVELES "ROBUSTOS"

Tinsa ha señalado que las compraventas de vivienda entre enero y mayo registraron caídas interanuales moderadas, en un contexto marcado por el aumento de los tipos de interés de referencia y el empeoramiento de la tasa de esfuerzo para la compra de vivienda.

Arias ha explicado que esta evolución modera la demanda de hipotecas ante la pérdida de poder adquisitivo de los hogares provocada por la inflación, el incremento "intenso y continuado" del precio de la vivienda y el mayor coste hipotecario.

Pese a ello, la responsable del Servicio de Estudios de Tinsa ha subrayado que el volumen de compraventas e hipotecas continúa situándose en niveles "robustos y superiores a la media histórica".

LAS ISLAS, UN 26% POR ENCIMA DE LOS MÁXIMOS DE 2007

Por zonas, las islas son el territorio donde los precios más superan los máximos alcanzados en 2007 y 2008, al situarse actualmente un 26% por encima en términos nominales.

A continuación se encuentran 'Capitales y grandes ciudades', con precios un 4% superiores a aquellos máximos, y las 'Áreas metropolitanas', que los superan en un 3%.

Sin embargo, una vez descontado el efecto de la inflación, todos los grupos permanecen por debajo de los máximos de la burbuja inmobiliaria. Las islas son las que más se aproximan, con precios todavía un 13% inferiores en términos reales, mientras que el resto de zonas se encuentran a más de un 30% de distancia.