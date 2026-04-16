La proporción de hogares propietarios de su vivienda principal cae a mínimos en 2024, según Banco de España

Archivo - Recurso viviendas en construcción. Obras de edificios. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La proporción de hogares propietarios de su vivienda principal continuó la caída sostenida que se viene registrando desde 2011 y alcanzó en 2024 mínimos, con un 70,6%, de acuerdo con la 'Encuesta Financiera de las Familias', publicada este jueves por el Banco de España.

La encuesta refleja que a finales de 2024, el 82,6% de las familias tenían algún tipo de activo real, cuyo valor mediano se situaba en 200.000 euros. En comparación con 2022, la proporción de hogares con algún activo real se redujo ligeramente en 1,3 puntos porcentuales, mientras que su valor mediano aumentó un 3,8%. Por tanto, continúa la trayectoria decreciente en la tenencia de activos reales iniciada en 2011, año en el que este porcentaje se situaba en el 89,4%.

Dentro de estos activos reales se incluye la vivienda. Según la encuesta, la proporción de hogares propietarios de su vivienda principal continuó descendiendo, desde el 72,1% registrado en 2022 hasta el 70,6% de 2024.

En general, se observan caídas generalizadas en este porcentaje en casi todos los grupos. Las reducciones fueron particularmente intensas en los hogares situados entre los percentiles 80 y 90 de la distribución de la renta (5,9 puntos porcentuales), en aquellos cuyo cabeza de familia tenía entre 35 y 44 años (5,3 puntos) y en los hogares de la cuartila inferior de la riqueza neta (5,4 puntos).

En sentido contrario, se observa un aumento de la tasa de propiedad entre los hogares más jóvenes, en 4,8 puntos porcentuales, lo que rompe la tendencia decreciente registrada desde 2011. Aunque parte de este crecimiento puede tener que ver con el comportamiento del empleo, desde el Banco de España han explicado que se trata de un efecto de la selección de la propia encuesta.

Para los hogares propietarios, el valor mediano de la vivienda principal era de 170.000 euros, un 6,9% más entre finales de 2022 y finales de 2024, con aumentos generalizados para todos los grupos salvo para los hogares situados en la segunda quintila de la renta y los ubicados en el primer cuartil y en la decila superior de la riqueza neta.

OTRAS PROPIEDADES INMOBILIARIAS

Por su parte, la encuesta refleja que el 45,3% de los hogares poseían activos inmobiliarios distintos de su vivienda principal. Más concretamente, un 33,7% poseían una vivienda que no era su vivienda principal, seguidos, por orden de importancia, de un 13,6% que contaban con solares y fincas.

Un 9,1% de los hogares tenían activos en negocios relacionados con actividades por cuenta propia de algún miembro del hogar. En relación con 2022, la proporción de hogares con negocios por trabajo por cuenta propia se redujo en 1,8 puntos porcentuales.

PIERDEN PESO LAS CUENTAS CORRIENTES EN LOS ACTIVOS FINANCIEROS

El peso relativo de los distintos activos financieros en el valor total era a finales de 2024 de un 23%, magnitud superior a la observada a finales de 2022 (20,8%). Este incremento retoma la tendencia creciente iniciada en 2008, de forma que entre ese año y 2024 el aumento acumulado del peso relativo de los activos financieros en el total de activos ha sido de 12 puntos porcentuales.

En cuanto a la descomposición de los activos financieros, las cuentas y depósitos utilizables para realizar pagos constituyen el 30,1% del valor de los activos financieros de los hogares, mientras que las cuentas no utilizables para realizar pagos y las cuentas vivienda representan un 9,4%.

A continuación, por orden de importancia, se encuentran las acciones no cotizadas y participaciones (16,5%), los otros activos financieros (13,3%), los planes de pensiones y seguros de vida de inversión o mixtos (12,5%), los fondos de inversión (8,5%), las acciones cotizadas en bolsa (6,9 %) y los valores de renta fija (2,8%).

En la categoría 'Otros activos financieros' se incluyen los créditos pendientes a favor de los hogares, las carteras gestionadas, otros activos financieros (como opciones, futuros, swaps y derechos de propiedad intelectual o industrial) y las criptomonedas, que representan el 3,7%, el 9,1%, el 0,2% y el 0,2%, respectivamente, del valor total de los activos financieros de los hogares.

Respecto a finales de 2022, el activo que más aumentó su peso relativo en la cartera de activos financieros fue el de las acciones no cotizadas y participaciones (5,5 puntos). Otros activos que incrementaron su peso fueron las cuentas no utilizables para realizar pagos (3,7 puntos), los otros activos financieros (2,3 puntos) y los valores de renta fija (2 puntos).

Estos aumentos se produjeron a costa de la pérdida de peso de las cuentas utilizables para realizar pagos (8,1 puntos), los fondos de inversión (3,2 puntos), las acciones cotizadas (1 puntos) y, en menor medida, los planes de pensiones y seguros de vida (1,2 puntos).

La fuerte caída registrada en el peso relativo de las cuentas y depósitos utilizables para realizar pagos interrumpe la tendencia de aumento continuado observada desde 2014. Entre dicho año y 2022, pasaron de representar un 17,1% del total de activos financieros al 38,2%, para luego caer al 30,1% en 2024.

Desde el Banco de España han destacado la situación "no vista hasta ahora" de que los hogares con menos rentas han acudido a cuentas de ahorro remunerada ante la subida de la inflación, en lugar de dejar el dinero en cuentas corrientes. También estos hogares han decidido cancelar deuda a modo precautorio, eliminando su situación de vulnerabilidad.