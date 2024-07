Rodríguez afirma que el registro estatal de pisos turísticos y temporales será gratuito

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha afirmado este jueves que el registro estatal de pisos turísticos y de alquileres temporales no conllevará gastos y estará listo a finales del próximo año a más tardar.

Rodríguez, en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, ha explicado que en este registro único deberán estar todos los alojamientos de corta duración, esto es, pisos turísticos, temporales, habitaciones y embarcaciones flotantes destinadas a vivienda.

"Tendrán, por decirlo de manera más comprensible, una matrícula única, porque ahora estamos viendo como el mismo alojamiento puede utilizar distintas identificaciones", ha señalado.

La ministra ha subrayado que esta matrícula única tiene que garantizar que ese alojamiento cumple los requisitos marcados por el reglamento de la Unión Europea y, en algunos casos, también con los marquen los Estados miembros haciendo uso de su potestad.

"Se trata de aportar transparencia, de generar seguridad en la ciudadanía, en los consumidores a la hora de ir a un contrato de alquiler, para que no les tomen el pelo, para que no nos estén haciendo fraude, para que no se produzcan estos abusos que se están produciendo", ha indicado.

Al mismo tiempo, la ministra ha enfatizado que con este registro se persigue también que las administraciones públicas cuenten con datos fiables y que se pueda, a través de estos datos, perseguir el fraude y el abuso.

"Para ello, las propias plataformas que venden estos servicios van a tener que colaborar. Se las obliga a colaborar. Un usuario puede saber que el piso de alquiler turístico en el que está pasando las vacaciones es un piso avalado por esa lista del Ministerio de Vivienda. El registro será único, no conllevará gastos", ha dicho la ministra.

Rodríguez ha afirmado que será el propietario el que tenga que incorporar esos datos al registro y que las plataformas deberán chequear que efectivamente estos datos son correctos.

En el reglamento europeo de la que se deriva esta medida se prevé que el registro tenga que estar listo a finales de 2027, pero la ministra ha reiterado su compromiso de traerlo "al menos a la mitad de tiempo", es decir, antes de finalizar el próximo año.

Entre tanto, ha subrayado que lo que sí va a llevar con inmediatez al Consejo de Ministros es el Real Decreto de desarrollo del reglamento europeo, en vigor desde el 20 de mayo en Europa, que vincula a los Estados miembros a confluir en un reglamento único europeo.