Rodríguez afirma que Urbagestión no podrá especular con el piso de Maricarmen gracias al decreto de vivienda

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha afirmado este jueves que la empresa Urbagestión no podrá "especular" con la vivienda de Maricarmen tras su fallecimiento gracias al Real Decreto-Ley de medidas en materia de vivienda que entra en vigor hoy mismo.

En declaraciones a la radio catalana Món Rac1 recogidas por Europa Press, la titular de Vivienda ha trasladado sus condolencias a los familiares de Maricarmen, la mujer desahuciada de su piso de alquiler en Madrid hace un par de semanas y del que es propietario Urbagestión.

Rodríguez ha subrayado que, en un país democrático y en un Estado del Bienestar, la afectada tenía derecho a haber estado en su casa y a haber muerto en su lecho tras el "dramático" momento en el que tuvo que salir de su vivienda en camilla para ser trasladada al hospital.

A este respecto, Rodríguez ha reflexionado sobre la trascendencia del caso, señalando que Maricarmen puede convertirse para el derecho a la vivienda en un símbolo equivalente a lo que representaron Ramón Sampedro para el derecho a una muerte digna o Ana Orantes para la lucha contra la violencia de género.

Asimismo, ha hecho un llamamiento a evitar la polarización y la deshumanización que, a su juicio, se está produciendo tanto en el ámbito político como en el mediático y social sobre el caso Maricarmen.

En relación con la propiedad del inmueble, la ministra ha criticado que Urbagestión no accediera desde el principio a que esta inquilina pasara los últimos años de su vida en la vivienda pese a los intentos de mediación del Sindicato de Inquilinas, la iniciativa estatal Casa 47 e incluso la intervención particular de artistas.

Rodríguez ha tildado de "gula y carroñismo" la actitud empresarial y ha remarcado que, aunque Urbagestión sostenga que es una pyme, "son tan buitres como los grandes fondos" que se dedican a comprar pisos a precio de saldo para desahuciar y destinar los pisos al alquiler turístico, de temporada o a contratos más caros.

No obstante, ha advertido de que con la norma que entra hoy en vigor ya no podrán especular con dicho inmueble, pues "ningún fondo buitre podrá desahuciar a personas vulnerables" y, además, se les paraliza la compra de inmuebles para especular hasta el año 2030.

Asimismo, la norma establece la obligatoriedad de que los municipios y servicios sociales emitan los informes de vulnerabilidad requeridos por los jueces y se habilitan mecanismos de pago automático de rentas por parte de las administraciones a favor de pequeños propietarios que sufran impagos de alquiler por parte de inquilinos vulnerables.

AYUDAS A LA COMPRA DE LA PRIMERA VIVIENDA PARA RENTAS MEDIAS

En el plano regulatorio, Rodríguez ha explicado las medidas que contiene el Real Decreto-Ley que entra hoy en vigor y que se someterá a convalidación en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados.

La ministra ha destacado que los arrendatarios tendrán "años de tranquilidad" gracias a la prórroga de sus contratos, además de beneficiarse de bonificaciones fiscales para rentas de entre 40.000 y 45.000 euros con bases deducibles de hasta 30.000 euros, lo que supondrá el ahorro equivalente a una mensualidad, según cálculos de la Agencia Tributaria.

Respecto a la evolución de las rentas, ha recordado que la norma congela la subida anual del alquiler al 0% en términos generales, permitiéndose únicamente un incremento máximo del 2% si los precios se sitúan por debajo del límite marcado por el Ministerio.

Sobre los contratos de temporada, ha subrayado que se equipara la normativa a nivel estatal para exigir la justificación de una causa temporal concreta -como estudios o desplazamientos laborales- y perseguir el fraude que se estaba produciendo de forma pública en plataformas.

En cuanto a las medidas orientadas a la adquisición de inmuebles, la ministra ha recordado que el Gobierno prevé articular coberturas de hasta 50.000 euros para facilitar la primera compra a jóvenes y familias.

En este sentido, ha avanzado que esta ayuda prevé que se dirija a rentas medias de hasta 40.000 ó 45.000 euros, cubriendo hasta un máximo del 20% del valor total de la vivienda para suplir la parte que no financia la hipoteca. Al respecto, fuentes de Vivienda han precisado a Europa Press que aún no están definidos por completo los requisitos de rentas para acceder a esta ayuda para la compra de primera vivienda.

Rodríguez ha enfatizado que el problema de acceso a la vivienda no afecta únicamente a colectivos en exclusión, sino a personas trabajadoras a las que les faltan los ahorros necesarios para dar ese paso.

Finalmente, preguntada por la gestión de los activos de la Sareb y la contratación pública de servicios con filiales de fondos como Blackstone, Rodríguez ha precisado que la Sareb se encuentra en proceso de disolución y requiere de asistencia técnica que se adjudica mediante licitaciones públicas.

En este sentido, la ministra ha calificado a la Sareb como "la herencia más envenenada" del Partido Popular y ha defendido los avances del Ejecutivo a través de instrumentos públicos como Casa 47 y el incremento del presupuesto estatal en materia de vivienda.