MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha avanzado que esta semana se firmará con la Generalitat de Cataluña un protocolo para que dicha Comunidad gestione 13.000 viviendas y más de 300 solares en distintos estados de disponibilidad en manos de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) -- futura empresas estatal de vivienda -- que pertenecían a la Sareb.

Así lo ha indicado este miércoles durante su comparecencia a petición propia en el Congreso de los Diputados, en la que ha recalcado que este protocolo permitirá ceder a Cataluña el usufructo de la gestión de las viviendas destinadas a alquiler asequible e incorporar los suelos de Sepes a la reserva pública de solares de esa comunidad autónoma.

A principios de octubre, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, anunció que el Govern había alcanzado un acuerdo con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para gestionar los próximos 4 años 13.000 viviendas y 300 solares de Sepes, que pertenecían a la Sareb.

Durante su comparecencia, Rodríguez ha recordado que este modelo está "abierto" a otras comunidades autónomas con capacidad de "cogestión" del parque estatal, que estén "interesadas" en intervenir el mercado de la vivienda "desde todos los frentes para garantizar el servicio público".

PERTE CONSTRUCCIÓN

Durante su comparecencia, la ministra ha puesto en valor el sector de la construcción, otro de los "grandes damnificados" de la última crisis, para los que el Gobierno ha aprobado el Perte de la construcción industrializada, dotado con 1.300 millones de euros.

"En el plan se observan ayudas directas a las viviendas construidas bajo estas técnicas industrializadas. Concretamente, 4.250 euros por vivienda industrializada y hasta 8.500 si esta vivienda se encuentra en una zona tensionada", ha recordado.

Por otro lado, Isabel Rodríguez ha asegurado que el portal único inmobiliario que el Gobierno está desarrollando para acceder a la oferta de manera transparente está ya en licitación.