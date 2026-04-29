Rodríguez asegura que los inquilinos que pidieron la prórroga están cubiertos por la vigencia del decreto

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha trasladado este miércoles un mensaje de "tranquilidad" a todos los inquilinos que solicitaron la prórroga de sus contratos de alquiler porque "han quedado cubiertos" por la vigencia temporal del decreto que tumbó ayer el Congreso con los votos de PP, Junts y Vox.

"Si se llegara a la judicialización, pues tendríamos que pleitear, pero yo entiendo que los tribunales van a estar a favor del derecho de acceso a la vivienda de estas personas, de la filosofía de esta norma que emanó del Gobierno", ha señalado la ministra en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press.

En cualquier caso, la ministra ha ofrecido a los afectados el teléfono 047 del Ministerio de Vivienda para asistirles en sus dudas y para asesorarles en caso de que definitivamente el asunto se judicialice.

Rodríguez ha indicado que, con este ofrecimiento, el Ministerio de Vivienda quiere dar apoyo a las personas inquilinas que se hayan podido ver afectadas por la caída del decreto y que hubieran solicitado la prórroga de sus contratos. "Les vamos a acompañar. No están solos", ha subrayado.