Rodríguez critica que el decreto de alquileres vaya a decaer y resta importancia a que lo defienda Bustinduy

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez - Eusebio García del Castillo - Europa Press

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha criticado este lunes que el Parlamento no esté a "estar a la altura" y tumbe el decreto de prórroga de los alquileres en el debate de convalidación de mañana martes en el Congreso.

"Hay tiempo para que lo reconsideren los grupos políticos (...) Y lo dramático en esta situación es que el Parlamento no esté a la altura de los acuerdos y de los consensos que hoy están en nuestro país o que están en el ámbito europeo, que están en la academia, que están en el ámbito económico y, por tanto, yo no voy a parar hasta que consigamos alcanzar esos acuerdos", ha subrayado Rodríguez en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press.

Rodríguez ha afirmado que la prórroga de los alquileres "es una cuestión importante, pero puntual dentro de un gran cambio integral de todas las políticas de vivienda" emprendidas por el Gobierno, y ha lamentado la posición en esta votación "de los grupos de la derecha y del grupo nacionalista de la derecha, Junts, porque se están alejando de lo que espera la ciudadanía de ellos".

En cuanto a que el decreto no vaya a ser defendido en el debate de mañana en el Congreso por ella sino por el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, Rodríguez ha restado importancia a este hecho, porque lo importante es dar respuesta al problema de la vivienda.

"Este es un Gobierno de coalición y yo, sin duda, ahora como ministra de Vivienda, antes en mi condición de portavoz, defiendo las propuestas de mi Ministerio y la de todos los ministerios (...) Esto es anecdótico, para mí lo relevante es dar respuesta al problema a la vivienda", ha señalado.

Además, la ministra ha afirmado que es importante respetar a su socio de coalición, Sumar, y darle espacios. "El Partido Socialista es el socio mayoritario de este Gobierno y ambicionamos a seguir conformando mayorías progresistas en el futuro, y para eso también nuestros socios a la izquierda conviene que estén fuertes, que tengan también sus propias iniciativas y, por tanto, nosotros también queremos que a ellos les vaya bien", ha declarado.

En todo caso, ha afirmado que ella puso sobre la mesa desde el primer momento la dificultad de que la prórroga de los alquileres saliera adelante en el Congreso.

"El mayor inconveniente que yo mostraba es que no se daban los votos en el Congreso de los Diputados. Y ante eso, los compañeros de Sumar creyeron o creían que tenía fuerza suficiente para sacarlo adelante y, por supuesto, mi generosidad para que así sea, y le hemos apoyado para intentarlo. Y ojalá, insisto, ojalá que de aquí a mañana hayamos conseguido esos votos", ha manifestado.

"Aquí lo dramático de esta votación y del día de mañana no es como nos hayamos repartido los papeles en el seno del Gobierno sino que hay partidos como el Partido Popular, que tiene encomendada la competencia exclusiva para dar respuesta a este problema en la mayoría de las comunidades autónomas donde está gobernando y que en lugar de defender a la gente que sufre, que se desvela por la noche por si mañana cumple su contrato de alquiler, no sabemos por qué va a votar en contra de este decreto", ha añadido la ministra.

UN "ESCENARIO JURÍDICO INEXPLORADO" SI DECAE EL DECRETO

Preguntada por qué pasará con aquellos inquilinos que hubieran solicitado la prórroga de su contrato de alquiler antes de que decaiga el decreto, la ministra ha reconocido que se abriría un "escenario jurídico inexplorado" al haber desplegado todos sus efectos legales desde que entró en vigor hace algo más de un mes y despúes decaer.

"Se abre una expectativa de valoración jurídica que, en cualquier casom yo lo que espero de la justicia es que se ponga siempre del lado del derecho a la vivienda", ha subrayado.