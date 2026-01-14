Rodríguez dice que la medida de Sumar de prorrogar los alquileres incidiría en las viviendas disponibles

Archivo - La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha afirmado que la medida propuesta por Sumar de prorrogar los contratos de alquileres que vencerán este 2026 y 2027 incidiría en la disposición de viviendas que se podrían movilizar en el mercado, además de que genera "dudas jurídicas".

"Se trata de bajar los precios, de dar estabilidad a los contratos y de que siga habiendo viviendas en alquiler residencial. Y eso se consigue con eficacia, porque está siendo demostrado en los territorios donde estamos aplicando la Ley de Vivienda con este tipo de medidas, que tratan de no solamente bajar los precios o estabilizar los contratos, sino mantener las viviendas que hoy están en alquiler en nuestro país", ha expuesto en una entrevista en 'Onda Cero' recogida por Europa Press.

La ministra ha recalcado que la medida de Sumar es "muy coyuntural", ya que afectaría solo a los contratos de este año, mientras que el Real Decreto ley anunciado este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, busca "abordar todas aquellas fugas de escape que se puedan estar dando en el mercado del alquiler para ir en la línea de la estabilidad".

RECUERDA A SUMAR QUE VOTÓ LAS BONIFICACIONES EN LA LEY DE VIVIENDA

En este sentido, ha asegurado que la nueva propuesta planteada por el Gobierno, que incluye una bonificación del 100% en el IRPF de los caseros, "no cae del cielo" sino de un acuerdo previo aprobado en la Ley de Vivienda y que votaron los socios del Gobierno, en referencia a Sumar.

"Es que está en vigor en España. Si no se aplica es porque el PP no quiere. Y estamos sorteando ese boicot del PP para que sea efectivo en toda España", ha afirmado.

"Está en la Ley de vivienda, porque es ley, porque está en vigor en España y lamentablemente pues los ciudadanos de Madrid que viven angustiados por el alquiler, no se pueden beneficiar porque hay un Partido Popular, que no creo que sea ni por ideología, porque escuchaba decir al alcalde de Madrid que le parecía muy bien, es simplemente por torpedear al Gobierno, no están aplicando una medida que permitiría estar bajando los precios en la comunidad de Madrid", ha reiterado.

Sobre la nueva regulación para los alquileres de temporada y de habitaciones, otra de las propuestas recogidas en el decreto ley que el Gobierno prevé aprobar, Rodríguez ha asegurado que en esta materia el consenso está "muy armado" y en las últimas semanas se ha estado trabajando con "mucha discreción" en el Congreso para montar una mayoría que permita ir contra este fraude que se está produciendo.

"Es preocupación también en Europa, donde nosotros hemos dado pasos como esa ventanilla del registro único que está bajando los alojamientos turísticos ilegales. Hoy conocíamos datos de bajada hasta un 4% de este tipo de alojamientos en las zonas turísticas", ha afirmado.

RECHAZA LA CONFRONTACIÓN CON SUMAR Y LANZA CRÍTICAS AL PP

Sobre la carta que hoy firman los ministros de Sumar en 'El País', Isabel Rodríguez ha asegurado que su reacción "nunca" será contra quienes "piensan básicamente igual que yo", ya que "por encima de todo" se tiene que defender el derecho a la vivienda y se debe combatir la especulación. "Mis adversarios no están en la izquierda", ha añadido.

"Si tengo que confrontar con alguien desde luego pues debo de hacerlo con los que defienden que vengan aquí inversores extranjeros a comprarse los barrios por manzanas o aquellos que a día de hoy después de sufrir una dana están todavía planteando construir sobre suelo inundable o que pretenden seguir privatizando la vivienda protegida o que en situaciones como las Islas Baleares pueda construirse en suelo rústico (...) Es mi campo de batalla si tengo que confortar", ha expuesto.

La ministra de Vivienda ha criticado, seguidamente, las medidas en materia de Vivienda del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que suponen "volver al modelo del ladrillazo".

Así, ha lamentado que entre las medidas anunciadas esta semana por el PP ninguna fuera una propuesta para atender el problema de las personas que viven en alquiler y que los populares planteen condicionar la financiación a la mayor construcción.

"¿Que más construyera por qué? ¿Donde más nos apetezca? ¿Cómo más nos apetezca? ¿Qué tipo de vivienda? No. En España hay que construir donde se precisa y, fundamentalmente, lo que se necesita es un parque público de vivienda", ha expuesto.

MODELO DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Preguntada por el principio de ordinalidad del modelo de financiación autonómica, Rodríguez ha respaldado la propuesta de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aunque ha reconocido que el debate sobre la financiación es "complejo".

En esta línea, ha recordado que el acuerdo para el nuevo modelo debe pasar por el Congreso de los Diputados, por lo que "tiene que atender también a la diversidad que los españoles han querido dejar reflejada en el Parlamento".