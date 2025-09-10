Rodríguez espera tener este mes el índice de precios para topar alquileres en zonas tensionadas vascas

Confiesa su preocupación porque en Álava y en Vizcaya "aún quedan pasos que dar" para completar esta acción

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, espera que a finales de este mes de septiembre esté disponible el índice de referencia para topar el precio de los alquileres en las zonas tensionadas vascas.

La ministra contestaba así al diputado de EH Bildu, Oskar Matute, quien ha cuestionado a la titular de Vivienda por los índices de precios de referencia para topar los alquileres en las zonas tensionadas vascas, que aún "no están disponibles".

Frente a esto, Rodríguez ha explicado que en estos días se está reuniendo el grupo de trabajo con expertos y organismos y espera que a finales de este mes esté disponible ya este índice que pueda ser aplicado.

Del mismo modo, la responsable de Vivienda ha confesado su preocupación porque en Álava y en Vizcaya aún quedan pasos que dar para completar esta acción. "Pero confío también en estas administraciones, en las diputaciones forales, para hacerlo posible", ha recalcado durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

"El Gobierno está haciendo todo lo que está en nuestras manos y la declaración de zonas tensionadas y la aplicación de estos índices son un instrumento más, pero no el único que estamos poniendo en marcha", ha subrayado.

En este sentido, Rodríguez ha puesto en valor "lo positivo" de estas políticas que están permitiendo bajar los precios del alquiler, como está ocurriendo en Cataluña, y que ahora se ha ampliado a otras comunidades autónomas, "incluso alguna de ellas gobernadas por el Partido Popular, como es el caso de Galicia, a instancias de los ayuntamientos socialistas, en este caso de A Coruña o del BNG en el de Santiago.

La ministra de Vivienda ha afirmado que en el último informe del Comité Europeo de Derechos Sociales se pide a los Estados miembros "lo que España hace", que es limitar los precios de alquiler al tiempo que pide más ayuda, mayor oferta de viviendas sociales para personas en riesgo.

RODRÍGUEZ ASEGURA QUE ESPAÑA ESTÁ HACIENDO LO QUE EUROPA RECOMIENDA

En este sentido, en una interpelación posterior del Partido Popular (PP), la ministra de Vivienda ha citado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y ha asegurado que las políticas en materia de vivienda del Gobierno se corresponden con lo que Europa recomienda.

"Dice (von der Leyen) que es necesario que se construya más vivienda protegida, que se regule más para evitar que fenómenos como los pisos turísticos, que expulsan a las familias de sus barrios y que se den más ayudas a colectivos como los jóvenes", ha indicado Rodríguez.

"¿Les suena? ¿Les recuerda algo estas medidas que nos está diciendo la comisión que tenemos que hacer en nombre de su presidenta o el Consejo de Europa? Pues coinciden con las políticas de este gobierno", ha proseguido.

Así ha respondido al diputado del PP, Sergio Sayas, que ha acusado al Gobierno de estar expulsando a la clase trabajadora y a la clase media de las grandes ciudades con sus políticas de vivienda.

Según el diputado popular, los precios del alquiler o compra de vivienda han subido más de un 50% desde que Pedro Sánchez llegara al Gobierno y que el mercado del alquiler ha perdido 120.000 viviendas desde que se aprobó la Ley de Vivienda, particularmente en Cataluña, la primera comunidad en declarar zonas tensionadas.

"Están condenando a la gente en un casting de inquilinos", ha expuesto a la vez que ha afirmado que en España hay unas 100.000 viviendas ocupadas, un 30% de las ocupaciones no se denuncian, mientras que el Ministerio de Vivienda "no es capaz ni tan siquiera de ejecutar el presupuesto".

Sobre la cuestión, Rodríguez ha recordado al diputado del PP que los precios de la vivienda están subiendo más donde los populares gobiernan y no aplican la ley de Vivienda, por lo que ha pedido a la formación política liderada por Núñez Feijóo que asuman su responsabilidad y se sumen a la propuesta del Gobierno de triplicar las inversiones en vivienda, blindar la protección de viviendas financiadas con fondos estatales y aumentar la transparencia de los datos sobre vivienda para que no se tenga que recurrir a portales inmobiliarios "interesados".

Sobre la ejecución presupuestaria de su Ministerio, ha afirmado que esta gestión es compartida con las comunidades autónomas -- las competentes en la materia -- y el Ministerio transfiere el 90% de su presupuesto a las autonomías.

"Así que tal vez esta interpelación podría haberla planteado usted en el Parlamento de Andalucía o en la Asamblea de la Comunidad de Madrid, para saber dónde está faltando por contabilizar esos fondos presupuestarios que están asignados a las comunidades autónomas", ha zanjado.