Sánchez se muestra "razonablemente optimista" sobre la convalidación de los decretos de vivienda

1121651.1.260.149.20260930151205 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado este miércoles "razonablemente optimista" sobre la convalidación en el Congreso de los dos reales decretos ley de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros y ha defendido el trabajo realizado durante los últimos meses para tratar de alcanzar un acuerdo con los grupos parlamentarios.

"Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios antes de que llegue la votación", ha señalado Sánchez durante una rueda de prensa en la Moncloa tras reunirse con el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron.

En este sentido, el presidente ha señalado que el primer decreto lleva "muchos meses" de trabajo y que el Ejecutivo ha incorporado "muchísimas" de las medidas planteadas por otros grupos parlamentarios.

"Hemos hecho todos un esfuerzo enorme de negociación, de llegar a un acuerdo", ha afirmado, antes de reclamar a los grupos parlamentarios "esa dosis de responsabilidad" porque la vivienda "no es una cuestión ideológica, es una cuestión de humanidad".

Sánchez ha defendido que el decreto ofrece "muchos, muchos argumentos, muchas razones e instrumentos a los poderes públicos" para contribuir a resolver "probablemente la principal preocupación que tienen hoy los ciudadanos", que ha situado en el acceso a la vivienda.

Respecto al segundo Real Decreto-ley, ha explicado que lleva "menos meses" trabajándose, aunque ha defendido que es "coherente desde el punto de vista del espíritu" con la Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno.

TRAIDOR A LOS FONDOS BUITRE

En concreto, ha señalado que el debate sobre la prórroga de los contratos de alquiler es una línea que "ya subyace" en la Ley de Vivienda y que será un debate que el país tendrá que afrontar "antes o después".

Sánchez también ha respondido a las críticas del PP, que le ha acusado de ser un "traidor", afirmando que, si esa acusación se refiere a los "fondos buitre que especulan con la vivienda", entonces le gusta ser "traidor a ese tipo de intereses".

Asimismo, el presidente del Gobierno ha criticado la "incomparecencia", así como la "inhumanidad e insensibilidad", de determinados responsables políticos vinculados al PP ante el desahucio de Maricarmen, a quienes ha reprochado que "no han hecho ni han movido un dedo" ante este caso.