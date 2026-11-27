Cargas policiales tras la manifestación por la huelga general del 11N en Madrid. - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha presentado un recurso contencioso-administrativo por una presunta vulneración del derecho fundamental de manifestación durante la protesta por la huelga general de vivienda del pasado 11 de noviembre, y ha denunciado las cargas policiales, el uso de gases lacrimógenos y proyectiles 'foam', así como el bloqueo de las vías de salida en la Gran Vía, que, según sostiene, convirtió la calle en una "ratonera".

La organización, con el apoyo de los sindicatos y entidades de la Confluencia de Luchas y asistencia letrada de Sandra García Gallego, ha recurrido por el procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales la actuación de la Policía Nacional y exige que se investiguen las decisiones que impidieron a miles de manifestantes llegar a la Plaza de España, destino final comunicado a la Delegación del Gobierno.

Según recoge el recurso, la manifestación discurrió pacíficamente desde Atocha hasta que fue bloqueada por un dispositivo policial en el acceso a Plaza de España. A partir de las 20.26 horas, agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP) iniciaron una intervención que incluyó cargas, disparos de proyectiles 'foam', gases lacrimógenos y golpes con porras.

El sindicato denuncia que la actuación se produjo en un tramo de Gran Vía en el que la propia Policía dificultó las vías de salida, "dejando a miles de personas atrapadas", lo que provocó "carreras y situaciones de pánico", con riesgo de "caídas y aplastamientos".

Asimismo, sostiene que el bloqueo inicial se produjo cuando la manifestación seguía desarrollándose pacíficamente y sin que se hubieran producido agresiones a agentes, lanzamientos de objetos ni alteraciones del orden público que justificasen el uso de la fuerza.

"No solo nos impidieron ejercer nuestro derecho a manifestarnos y llegar al destino que habíamos comunicado. La actuación policial convirtió una de las principales calles de Madrid en una ratonera", ha denunciado el Sindicato de Inquilinas, que considera que quienes debían proteger a los manifestantes acabaron poniendo en riesgo su "integridad física".

El recurso sostiene que los hechos pueden constituir una vulneración del artículo 21 de la Constitución, que protege el derecho fundamental de reunión y manifestación, y cuestiona la legalidad, necesidad y proporcionalidad de la actuación policial, así como el posible incumplimiento del deber de las autoridades de proteger el ejercicio de este derecho.

La organización solicita a los tribunales que esclarezcan las circunstancias en las que se ordenó impedir la continuación de la manifestación y se produjeron las posteriores cargas policiales, que se identifique a las autoridades y mandos responsables y que se examinen las razones que justificaron las decisiones. Para ello, reclama la incorporación de las órdenes, comunicaciones e informes del dispositivo policial y de otras pruebas que permitan esclarecer lo sucedido.

Por otro lado, el Sindicato de Inquilinas ha recordado que tres huelguistas continúan en prisión provisional en Cataluña y ha exigido su "inmediata puesta en libertad" y el archivo de la causa contra ellas. La organización considera que la protesta social no puede convertirse en motivo de "persecución, criminalización y encarcelamiento".

El sindicato ha reafirmado su compromiso con la defensa del derecho de reunión y manifestación y ha asegurado que permanecerá a la espera del pronunciamiento judicial y continuará utilizando las vías legales para combatir actuaciones que considera contrarias a la Constitución.