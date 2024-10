Se niega a asistir a un encuentro con la patronal y cree que la reunión es un "lavado de cara" de la gestión de Isabel Rodríguez

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato de inquilinas e inquilinos de Madrid da plantón al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y no acudirá a la reunión que ha convocado el Ejecutivo este martes a las 12.30 en el Palacio de la Moncloa con organizaciones sociales para abordar el problema de la vivienda en España, en la que también estará presente la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.

Desde el sindicato han explicado en un comunicado que no acudirán al encuentro, el segundo de estas características en lo que va de año, porque también está invitada la patronal inmobiliaria.

"No vamos a hacernos una foto con la patronal inmobiliaria porque no podemos esperar ninguna solución de los culpables del problema. No se invita a las tabaqueras a diseñar la Estrategia Nacional contra el cáncer y no se invita a los rentistas a discutir la política de vivienda", expone.

Para el sindicato, esta reunión solo demuestra que Pedro Sánchez ha hecho "oídos sordos" al mensaje de la gente, y ha pedido al presidente del Gobierno que se decida: o se enfrenta a los rentistas que han multiplicado "impunemente" los precios del alquiler "y nos siguen echando de casa cada día", o les continúa dando vía libre con políticas "cosméticas".

Así, para los inquilinos las medidas anunciadas estos últimos días, como la nueva convocatoria del Bono Alquiler Joven o el registro de alojamientos temporales demuestra la intención del Gobierno de "no cambiar nada".

PIDE LA DIMISIÓN DE LA MINISTRA DE VIVIENDA

Además, asegura que el propósito de la reunión es realizar "un lavado de cara a la nefasta gestión" del Gobierno en materia de vivienda el día antes de que la ministra comparezca en el Congreso para rendir cuentas por ello. Por consiguiente, han pedido que la titular de Vivienda dimita de su cargo.

En este sentido, desde el sindicato han exigido medidas para solucionar el problema de la vivienda que, a su juicio, pasan por: una bajada de los alquileres del 50%; la recuperación de las viviendas vacías, turísticas y de temporada para su uso residencial; la expropiación de las viviendas de 'fondos buitre', y la desarticulación de todo grupo de 'desokupación'.

Así, han recordado que volverán a 'tomar las calles' de Málaga y Sevilla (9 de noviembre) y Barcelona (23 de noviembre) para dejar claro que "o bajan los precios, o vamos a dejar de pagarlos".