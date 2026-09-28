Sumar advierte de que el acuerdo sobre el texto del real decreto de vivienda "sigue muy lejos"

Archivo - El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha advertido de que un posible acuerdo sobre el texto del real decreto de vivienda que el Gobierno tiene intención de llevar este martes al Consejo de Ministros sigue por ahora "muy lejos", informaron a Europa Press en fuentes de la formación.

En opinión de la formación socia de Gobierno, el decreto "debe escuchar el clamor de la calle", y actualmente el texto queda aún lejos de dar una respuesta clara en puntos muy concretos: una protección completa frente a desahucios, la regulación de temporada y habitaciones, la prórroga de los contratos, atajar el fraude los pisos turísticos y la renovación de los contratos.

"No vamos a permitir que se diluyan elementos que son centrales para atajar la crisis de vivienda que sufre nuestro país", avisan.

Por ello, Sumar deja claro que a esta hora están "lejos de tener un acuerdo sobre el texto" y expresan su resolución de seguir trabajando durante el día de hoy para acercar posiciones. "No vamos a validar un texto que no esté a la altura del momento que exige la ciudadanía", advierten.