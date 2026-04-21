Sumar y Podemos tachan de insuficiente el Plan de Estatal de Vivienda del Gobierno, dotado con 7.000 millones

Archivo - La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, interviene en una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 11 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Sumar y Podemos han coincidido este martes en tachar de insuficiente el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 que ha aprobado el Gobierno en Consejo de Ministros y que está dotado con 7.000 millones de euros, el triple que el anterior plan.

Así se han expresado durante sus respectivas ruedas de prensa en el Congreso. En primera instancia, el portavoz de Vivienda de Sumar en la Cámara Baja, Alberto Ibáñez, ha dicho que el plan es "muy insuficiente" al no incluir medidas fiscales o regulatorias más ambiciosas para frenar la acaparación de viviendas.

"La mayor parte de la población española está a favor de que la gente no pueda tener cuatro, cinco, seis, siete u ocho viviendas mientras que hay muchísima que no tiene ninguna", ha enfatizado Ibáñez.

El diputado ha expresado que, a su juicio, el PSOE "se equivoca" en su estrategia con el mercado de la vivienda, más si cabe cuando el PP defenderá este martes en sesión plenaria una proposición de ley con la que pretende eliminar los informes de impacto medioambiental en el desarrollo urbanístico.

"Nosotros (los valencianos) sufrimos mucho durante la dana justamente porque se construyó donde no se debía, pues esta ley acelerará que esto pueda ocurrir", ha avisado Ibáñez, que no obstante ha valorado positivamente algunas propuestas como blindar la vivienda de protección oficial.

PODEMOS DENUNCIA QUE SE GASTA MÁS EN DEFENSA

Por su parte, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha censurado que bajo este plan el dinero que van a destinar las administraciones públicas en su conjunto a la vivienda hasta el próximo año 2030 es el equivalente a lo que se destina a gasto militar en apenas dos meses y medio.

Esto demuestra, dice Belarra, que las prioridades del Gobierno "están más que claras y están orientadas de manera muy evidente a un rearme criminal que se está gastando el dinero de la vivienda".