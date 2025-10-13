Sumar propone un real decreto para 'congelar' los contratos de alquiler y frenar la compra especulativa

(I-D) El ministro de Cultura, Ernest Urtasun; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y la ministra de Sanidad, Mónica García, durante una r- Eduardo Parra - Europa Press

También incide en el mayor control y gravamen a los pisos turísticos y que los alquileres de hasta 30 días se consideren turísticos

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Sumar ha presentado este lunes un Real Decreto Ley de medidas urgentes para intervenir el mercado de la vivienda centrado en tres ejes: la protección inmediata del inquilino, la especulación y la acaparación de viviendas en España, así como la restricción de los pisos turísticos.

Con estas medidas, los socios de coalición buscan, entre otras cosas, congelar los contratos de alquiler para proteger a los inquilinos, regular los alquileres de temporada, habitaciones y turísticos con un nuevo régimen sancionador, y aprobar reformas fiscales y legales que frenen la compra especulativa de vivienda.

En una rueda de prensa para presentar las medidas, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha indicado que discutirán este paquete de medidas con sus socios de Gobierno para garantizar el derecho a la vivienda, limitar la especulación inmobiliaria y reforzar la seguridad jurídica de los arrendatarios.

Sobre el primer bloque, Sumar quiere congelar y prórroga los contratos de alquiler. De esta manera, quiere añadir tres años adicionales a los contratos, incluidos los contratos vigentes. En zonas tensionadas, la prórroga se amplía dos años más sobre la actual, alcanzando un mínimo de 10 años, y "en las comunidades autónomas que sí han declarado zonas tensionadas, además, se ampliará el periodo de prórroga de esos contratos en dos años adicionales".

Además, la regulación de rentas se va a aplicar con carácter "general, inmediato y transitorio" hasta que se declaren zonas tensionadas, y los nuevos contratos o renovaciones deberán fijarse al mismo precio que el anterior. La "congelación" se hará aunque cambie el propietario del piso.

Para poner fin al uso fraudulento de contratos de temporada o habitaciones, se quiere que los alquileres de temporada duren más de 30 días o, de lo contrario, se considerarán turísticos, y se busca extender los derechos de arrendatarios habituales al alquiler de habitaciones, incluido el control de rentas.

Sobre el segundo eje, se propone modificar el Impuesto Temporal de las Grandes Fortunas para que los propietarios de 4 o más viviendas tributen un 5% anual sobre su patrimonio inmobiliario, así como una bonificación del 40% de las rentas del alquiler en el Impuesto de Sociedades para alquileres asequibles según el índice de rentas.

SI COMPRAS PARA ALQUILAR, DEBERÁ SER ALQUILER ASEQUIBLE

Además, la nueva compra destinada a alquiler solo podrá realizarse para alquiler asequible, aplicando las limitaciones de renta de la Ley de Vivienda a grandes tenedores.

En relación al tercer eje, desde Sumar proponen que los alquileres de hasta 30 días se considerarán turísticos, para evitar fraudes de plataformas que los presentan como "temporada" y para que tributen con un IVA del 21%, eliminando su trato fiscal favorable.

Por último, quieren elevar a rango de ley la obligación de registro de los alquileres de corta duración para reforzar el control del alquiler turístico y aprobar un régimen sancionador verdaderamente disuasorio para los pisos turísticos.

"Se trata de medidas eficaces, viables y de aplicación inmediata que serán útiles para rescatar un mercado de la vivienda que está secuestrado por agentes económicos que se están lucrando a costa del bienestar de las familias en España", ha expuesto Bustinduy.

En esta línea, ha recordado que la vivienda no es solo la "primera preocupación" de la ciudadanía, sino también es la razón principal por la que los "excelentes datos macroeconómicos" no se reflejan plenamente en el "día a día" de las familias y de las personas trabajadoras.

"El mercado de la vivienda está funcionando como una colosal aspiradora de renta y de riqueza en funcionamiento de un mercado que está secuestrado por lógicas extractivas y especulativas", ha añadido.

DÍAZ ASEGURA QUE LAS POLÍTICAS ACTUALES AÚN PERMITEN ESPECULAR

Durante la rueda de prensa, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que las políticas actuales siguen permitiendo especular con la vivienda.

"La vivienda hoy divide a nuestro país. La divide entre quienes pueden heredar pobreza, que es lo que se hereda fundamentalmente, entre quienes pueden heredar un pequeño piso o quienes jamás van a poder acceder a una vivienda digna en España. Entre quienes pocos ya pueden comprar una vivienda para alquilarla y quienes la alquilan toda la vida pasándolas canutas", ha expuesto.

La ministra de Trabajo ha mantenido que esta realidad afecta también a personas trabajadoras con una posición que les permitiría vivir con "cierta dignidad", por lo que es una problemática que afecta a todos los "segmentos sociales".

En este sentido, Díaz ha asegurado que una casa "no es una acción" en Bolsa y que "quien tiene cinco, diez o cien viviendas" no puede seguir haciendo "lo que le dé la gana, subiendo los precios, como si se tratase de un lujo".

"El derecho de la mayoría de vivir en un hogar creemos que está por encima de la libertad de una persona", ha expuesto, a la vez que ha pedido no hacer "regalos permanentes" a las economías privadas.

En este sentido, ha destacado que la deducción del 15% en el IRPF por la compra de vivienda desde el año 1979 al año 2019 ha supuesto una cuantía de 150.000 millones de euros menos en las arcas del Estado, que podría haber servido para desarrollar "un millón y medio" de viviendas.

Por ello, ha pedido a las formaciones políticas dar un "paso adelante" para votar a favor de este paquete de medidas, a la vez que ha denunciado la "inacción" del Partido Popular (PP) en materia de vivienda.

"El Partido Popular que tiene en sus manos la llave, las competencias para mejorar la vida de la gente, para bajar el precio de la vivienda, para intervenir en el mercado de la vivienda, para cambiar la vida de la gente un poquito, y no solamente no hace de esto virtud, sino que sin rubor se revelan ante el ejercicio que deberían hacer de aplicación de la ley de vivienda en nuestro país", ha expuesto en referencia a las comunidades gobernadas por el PP.

La vicepresidenta segunda ha asegurado que no puede recibir "un céntimo" de euro público "quién está manifestando su voluntad de revelarse frente a la aplicación de la ley de vivienda".

LAS MEDIDAS NO SON INCOMPATIBLES CON LAS ACTUACIONES DE VIVIENDA

Fuentes del partido han indicado, por su lado, que lo que presentan este lunes es "compatible" con otras actuaciones del Ministerio de Vivienda y las propuestas no buscan "chocar" con el 'ala' socialista.

"Hay sinergia", han aseverado dichas fuentes, que consideran "sensato" hacer propuestas "constructivas" en materia de vivienda y confían en que "cuanto antes" se produzca una negociación "productiva".