Tecniberia y el Colegio de Ingenieros de Caminos firman un convenio para mejorar el empleo en el sector

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos (Tecniberia) y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP) han firmado un convenio marco para establecer las bases y líneas de colaboración entre ambas instituciones, especialmente en el desarrollo y la promoción de la profesión.

El acuerdo, suscrito por los presidentes de la patronal de la ingeniería y del CICCP, Joan Franco y Miguel Ángel Carrillo, respectivamente, recoge actuaciones como la organización conjunta de cursos, seminarios y jornadas técnicas, la actualización de conocimientos en normativa, tecnología, gestión y nuevas tendencias del sector, así como la promoción del talento y el empleo.

Igualmente, el convenio contempla actuaciones de ambas instituciones en otros campos como la mejora de la calidad del empleo de los ingenieros, la defensa institucional y representación sectorial, la formación y desarrollo profesional, la promoción de códigos deontológicos, la innovación y digitalización, sostenibilidad y responsabilidad social o la divulgación y visibilidad del sector.

"Para que la ingeniería española siga siendo un referente internacional, es fundamental que seamos capaces de retener el talento que existe en nuestras empresas, así como potenciar el nivel de formación de nuestros profesionales, ayudándoles a desarrollar nuevas habilidades para adaptarnos a los nuevos tiempos y a los cambios tecnológicos que llegan", ha señalado Joan Franco.

"Con este convenio fortalecemos la defensa de la profesión de los ingenieros de caminos, canales y puertos, así como el empleo de calidad de este importante sector para que redunde en el desarrollo económico y social", ha añadido Miguel Ángel Carrillo.