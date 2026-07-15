El teléfono 047 supera las 15.000 consultas sobre vivienda atendidas en su primer semestre de funcionamiento

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, atiende a los medios de comunicación durante su visita con motivo del Festival Internacional de Teatro Clásico, a 8 de julio de 2026, en Almagro, Ciudad Real, Castilla-La Mancha (España) - Eusebio García del Castillo - Europa Press

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El teléfono de atención gratuita en materia de vivienda 047 ha superado las 15.000 consultas atendidas en su primer semestre de funcionamiento.

Desde la puesta en marcha del servicio a finales del pasado mes de enero -menos de seis meses-, el 047 ha atendido ya más de 12.200 llamadas, con una media diaria superior a las 100 atenciones, mientras que las consultas totales ascienden a 15.100 desde que el servicio se pusiese en marcha.

El teléfono, que registra una media diaria por encima de las 100 llamadas atendidas, cuenta con una duración media superior a los ocho minutos por llamada y un tiempo medio de espera mínimo de apenas seis segundos.

Estos resultados en su primer semestre refuerzan el objetivo del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana de fortalecer los derechos de la ciudadanía, resolver sus dudas en materia de vivienda y ofrecer un canal unificado, accesible y sin coste para hacer frente a los abusos del mercado.

CONSULTAS SOBRE ALQUILER, COMPRA Y REHABILITACIÓN

Seis de cada diez consultas están orientadas a resolver dudas sobre los derechos de los inquilinos y las ayudas al alquiler, mientras que en menor volumen se sitúan las llamadas destinadas a resolver dudas sobre la compra de vivienda, la vivienda protegida, las ayudas a la rehabilitación de viviendas o las comunidades de propietarios.

En cuanto a los datos sobre asuntos relacionados con impagos de alquileres u 'okupación' de viviendas, el 047 registra unos datos similares en cuanto al volumen de estas llamadas en línea con los datos que se han observado en los medios de comunicación con todas las oficinas o servicios de atención telefónica en este ámbito.

En concreto, el servicio ha recibido un total de 18 llamadas de propietarios relacionadas con consultas sobre okupación y 38 sobre impagos de alquiler, lo que representa, en resumen, menos del 0,4% de las consultas en casi seis meses de funcionamiento.