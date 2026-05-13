El 'think tank' de Espinosa de los Monteros culpa al tope de los precios la reducción de oferta de alquileres

Presentación del informe 'La vivienda tiene solución'. - ATENEA

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

La asociación Atenea, el laboratorio de ideas impulsado por Iván Espinosa de los Monteros, cofundador de Vox y exportavoz de su grupo parlamentario, ha presentado el informe 'La vivienda solución' donde analiza las causas de la crisis del sector en España y concluye que el control de los precios provocan una reducción de la oferta disponible de alquileres.

El informe, elaborado por Atenea con la colaboración de la presidenta de Asprima, Carolina Roca, y el consejero delegado de Colliers, Mikel Echavarren, sostiene que el actual problema de la vivienda no responde únicamente a un desequilibrio entre oferta y demanda, sino también a un "estrangulamiento normativo" que "impide al mercado responder a las necesidades reales de la población".

Así, en materia de alquiler, el informe critica la Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda y los mecanismos de control de precios, al considerar que generan "una reducción de la oferta disponible y fomentan la salida de propietarios del mercado tradicional".

Mientras, por la parte de la oferta de vivienda, el documento señala que, tras la crisis financiera de 2008, las administraciones públicas impulsaron una serie de medidas regulatorias y financieras que, "lejos de resolver los problemas estructurales del sector, terminaron limitando el desarrollo de suelo, endureciendo el acceso al crédito y reduciendo la inversión en vivienda".

El análisis identifica factores como las restricciones a la financiación hipotecaria y promotora, la complejidad urbanística, el incremento de cargas fiscales y la inseguridad jurídica derivada de las sucesivas reformas en materia de alquiler y propiedad.

El informe recalca que España atraviesa actualmente "un fuerte desequilibrio entre creación de hogares y construcción de vivienda nueva" y advierte de que el incremento de costes de construcción, la escasez de mano de obra cualificada y las exigencias crecientes del Código Técnico de la Edificación han contribuido a encarecer aún más el acceso a la vivienda.

LEY DE SUELO MÁS FLEXIBLE

Ante estos problemas identificados, el documento recoge una batería de propuestas que buscan dar solución. Ente ellas, figuran la aprobación de una nueva Ley del Suelo basada en una mayor flexibilización urbanística, la simplificación administrativa, la reforma de la legislación hipotecaria y del alquiler, así como medidas fiscales destinadas a incentivar la promoción residencial y el alquiler de larga duración.

El informe también plantea reforzar la lucha contra la ocupación ilegal, impulsar la colaboración público-privada en vivienda asequible y promover programas de formación profesional vinculados al sector de la construcción para cubrir la actual falta de mano de obra.

Los autores defienden que la solución al problema de la vivienda pasa por aumentar la oferta residencial mediante un marco regulatorio "estable, previsible y atractivo para la inversión", al tiempo que consideran necesario recuperar la confianza de promotores, propietarios y entidades financieras.