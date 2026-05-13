Vivienda pide a las CCAA y ayuntamientos que actúen "ya" para acabar con las VUT ilegales

Archivo - Caja de seguridad para las llaves de una piso de alquiler turístico. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha instado a los ayuntamientos y comunidades autónomas a actuar "ya" en materia de viviendas de uso turístico (VUT) ilegales, ya que son los organismos responsables de inspeccionar este tipo de viviendas y clausurarlas en el caso de que fuera necesario.

Este mismo miércoles, la Asociación Vecinal de Sol y Barrio de las Letras y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm) ha criticado que cerca del 75% de las VUT anunciados en Madrid carece del código de registro, por lo que considera que esta herramienta "no está funcionando" para frenar el fenómeno en zonas saturadas.

Por ello, fuentes del Ministerio defienden que, desde su entrada en vigor, el Registro Único del Alquiler ha identificado 109.000 contratos de alquiler ilegales, la mayoría de ellos turísticos, pero que es necesario que tanto CCAA como ayuntamientos trabajen en ello porque "el problema es que hay responsables políticos que han decidido mirar para otro lado".

Con todo, resalta que "preocupa especialmente" la situación en la ciudad de Madrid donde hay más de 15.000 pisos turísticos ilegales y donde no ven "ni al alcalde ni a la presidenta de la Comunidad hacer nada mientras se sigue expulsando a los madrileños de sus barrios".