Vivienda transfiere los primeros 800 millones de euros del nuevo Plan Estatal de Vivienda a las CCAA

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MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ya ha completado la transferencia de la primera anualidad del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 a las comunidades autónomas, compuesta por 800 millones de los 7.000 millones que contempla el plan durante toda su vigencia.

Estos 800 millones servirán para la puesta en marcha de nuevas políticas públicas en materia de vivienda en España. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha señalado que el compromiso del Gobierno de España con todas las administraciones públicas ha sido "desde el primer momento" dar una respuesta "clara, contundente y coordinada al problema de la vivienda".

Asimismo, ha detallado que esta primera anualidad ya permitirá "hacer frente a la crisis impulsando más vivienda pública y protegida para siempre, con más y mejores mecanismos de transparencia".

Para garantizar una gestión transparente y eficiente de estos recursos, el Ministerio ha activado el trámite de audiencia e información pública de la Orden Ministerial por la que se regulan los mecanismos de seguimiento, evaluación y suministro de información del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, de acuerdo con el Real Decreto 326/2026, de 22 de abril, por el que se regula el propio Plan.

Desde el Ministerio señalan que la puesta en marcha de un sistema común de intercambio de información permitirá realizar un seguimiento periódico y con detalle de los avances del nuevo Plan Estatal, lo que se traducirá en la elaboración de informe trimestrales y anuales para evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos.

El objetivo es garantizar los aspectos esenciales recogidos en el PEV, como la protección permanente de las viviendas impulsadas con este Plan --sin posibilidad de descalificación-- o su adjudicación mediante procedimientos públicos y objetivos.