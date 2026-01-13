Vox apoya la idea de Trump para prohibir a empresas comprar casas, pero se desmarca de una ley similar de Sumar

1042047.1.260.149.20260113124517 La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 13 de enero de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha incidido este martes en que ve bien la idea del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de prohibir a fondos de inversión y empresas comprar viviendas, pero se ha desmarcado de dar su apoyo a una proposición de ley de Sumar que plantea prácticamente lo mismo.

En concreto, el presidente norteamericano ha propuesto prohibir a las grandes corporaciones comprar viviendas unifamiliares, mientras que Sumar ha registrado una proposición de ley en el Congreso --que se rechazó en noviembre con los votos en contra de PP, Vox y Junts y que el grupo plurinacional ha vuelto a registrar--que plantea una reforma de la Ley de Vivienda para prohibir que empresas, fundaciones, personas jurídicas o fondos de inversión puedan comprar casas en España.

"La semejanza en la literalidad de las propuestas no significa una identidad en el contenido. Y es evidente que estamos hablando de dos propuestas que en el fondo yo creo que son bastante diferentes", ha argumentado Pepa Millán en el Congreso.

A renglón seguido, Millán ha apostillado que le parece bien la propuesta de Trump, pero ha señalado que Sumar defiende una Ley de Vivienda que, en su opinión, ha contribuido al "mayor encarecimiento del alquiler" en ciudades como Barcelona al topar los precios.

HAY QUE CONSTRUIR VIVIENDA

En lo que respecta a la propuesta anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para dar ayudas fiscales a los caseros que no le suban el alquiler a sus inquilinos, Millán ha comentado que lo realmente necesario "es una oferta abundante y una demanda acorde".

"Aquí tenemos un gran problema y es que no se está construyendo vivienda, que no se está liberalizando ningún tipo de suelo, se están poniendo trabas a la construcción de vivienda y, paralelamente, están entrando en España miles de personas", ha expuesto.

Para zanjar su valoración, la portavoz ha apuntado que cualquier medida de vivienda impulsada por el Gobierno "es un parche" y no va a solucionar el "gran problema" que ha ocasionado el propio Ejecutivo y considera, además, que las ayudas fiscales son "populistas" para intentar "rascar alguna victoria alguna vez en algún Pleno".